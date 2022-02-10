Опыт после заболевания Covid-19: Все, что ем, на вкус как тухлое мясо

«Тогда я работала в школе, так что риск заболеть вирусом казался неизбежным в любом случае.

Поначалу я не слишком много думала о потере обоняния, потому что это был распространенный симптом вируса.

Примерно через четыре недели болезни и короткого визита в больницу ко мне вернулась хотя бы небольшая способность снова почувствовать вкус чего-нибудь - выраженный соленый, кислый и сладкий. Несмотря на то, что мой нос по-прежнему вел себя странно, рот постепенно возвращался на привычные рельсы, и мне казалось, что я поправилась», - рассказывает Кимберли о ходе болезни, пишет RusTVNET.

Однако в середине декабря последние симптомы болезни снова усилились.

«Когда я находилась дома, все время ощущала запах пепельницы. Я не курильщица, поэтому это было особенно странно. Потом стало пахнуть выхлопными газами. Я решила посмотреть в Интернете, где нашла и других людей, которые сообщали о подобном опыте после потери обоняния. Эти запахи настигали меня даже на свежем воздухе», - вспоминает Кимберли.

Женщина говорит, что это было как «бесконечное нападение на чувства - с утра до вечера в ноздрях была отвратительная вонь».

«Я постоянно просила семью отвлечь мое внимание, спрашивала, чувствуют ли они запах, а также очень старалась поддерживать аппетит.

Иногда меня внезапно обволакивал сильный аромат свежих лилий, который был приятным облегчением. К сожалению, от цветов, посаженных вокруг дома, не было никакой пользы».

Неприятные запахи сохранялись на протяжении около двух месяцев.

«К концу 2020 года я уже привыкла к своему новому состоянию: все еще пахло немного странно, но люди хорошо умеют приспосабливаться», - рассказывает Кимберли.

«Запах и вкус еды напоминали тухлое мясо»

«В начале 2021 года вместе с детьми я ела спагетти с соусом Болоньезе, но быстро поняла, что у соуса плохой вкус. Я предположила, что мясо в нем старое, и немедленно выкинула соус. Однако в следующий раз, когда я ела красное мясо, столкнулась с той же проблемой. Прошло немного времени, и отвратительный вкус был у всего, что я ела. Тошнота подступала от простого приготовления пищи, если поблизости был лук, меня тут же рвало», - рассказывает она.

Кимберли говорит, что почти все пахло и было на вкус как протухшее мясо.

«Представьте, будто какое-то животное попало в вашу теплицу в самой середине лета, умерло, и вы находите его через две недели. Это то, что каждый день наполняет мой нос и рот.

Когда я открываю холодильник, мне все время кажется, что там что-то тухнет. Я часто прошу маму прийти, чтобы попробовать еду, прежде чем я ее съем», - жалуется Кимберли.

Она начала искать еду, которая могла бы не вызывать неприятную реакцию.