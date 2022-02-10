Опыт после заболевания Covid-19: Все, что ем, на вкус как тухлое мясо
Кимберли Фетерстоун из Великобритании инфицировалась Covid-19 в октябре 2020 года, и, когда болезнь взяла верх, женщина потеряла обоняние и вкус.
Кимберли Фетерстоун из Великобритании инфицировалась Covid-19 в октябре 2020 года, и, когда болезнь взяла верх, женщина потеряла обоняние и вкус.
«Тогда я работала в школе, так что риск заболеть вирусом казался неизбежным в любом случае.
Примерно через четыре недели болезни и короткого визита в больницу ко мне вернулась хотя бы небольшая способность снова почувствовать вкус чего-нибудь - выраженный соленый, кислый и сладкий. Несмотря на то, что мой нос по-прежнему вел себя странно, рот постепенно возвращался на привычные рельсы, и мне казалось, что я поправилась», - рассказывает Кимберли о ходе болезни, пишет RusTVNET.
Однако в середине декабря последние симптомы болезни снова усилились.
«Когда я находилась дома, все время ощущала запах пепельницы. Я не курильщица, поэтому это было особенно странно. Потом стало пахнуть выхлопными газами. Я решила посмотреть в Интернете, где нашла и других людей, которые сообщали о подобном опыте после потери обоняния. Эти запахи настигали меня даже на свежем воздухе», - вспоминает Кимберли.
Женщина говорит, что это было как «бесконечное нападение на чувства - с утра до вечера в ноздрях была отвратительная вонь».
«Я постоянно просила семью отвлечь мое внимание, спрашивала, чувствуют ли они запах, а также очень старалась поддерживать аппетит.
Неприятные запахи сохранялись на протяжении около двух месяцев.
«К концу 2020 года я уже привыкла к своему новому состоянию: все еще пахло немного странно, но люди хорошо умеют приспосабливаться», - рассказывает Кимберли.
«Запах и вкус еды напоминали тухлое мясо»
«В начале 2021 года вместе с детьми я ела спагетти с соусом Болоньезе, но быстро поняла, что у соуса плохой вкус. Я предположила, что мясо в нем старое, и немедленно выкинула соус. Однако в следующий раз, когда я ела красное мясо, столкнулась с той же проблемой. Прошло немного времени, и отвратительный вкус был у всего, что я ела. Тошнота подступала от простого приготовления пищи, если поблизости был лук, меня тут же рвало», - рассказывает она.
Кимберли говорит, что почти все пахло и было на вкус как протухшее мясо.
«Представьте, будто какое-то животное попало в вашу теплицу в самой середине лета, умерло, и вы находите его через две недели. Это то, что каждый день наполняет мой нос и рот.
Она начала искать еду, которая могла бы не вызывать неприятную реакцию.
«Какое-то время я мирилась с макаронами с сыром быстрого приготовления, но вскоре и они стали вызывать тошноту. Оказалось, что в них был луковый порошок.
В апреле, через полгода после обнаружения Covid-19, было всего несколько вещей, которые я могла спокойно есть - холодные макароны, бананы, йогурт и хлопья. Так и продолжается до сих пор. С августа 2021 года я редко когда испытывала голод. Я ем только тогда, когда чувствую, что надо. И когда я ем, это совсем не приятно», - говорит Кимберли.
Серьезность проблемы женщина осознала по-новому, когда были ослаблены ограничения, введенные из-за Covid-19.
«Когда я снова начала ходить в город, то поняла, что столкнулась с очень серьезной проблемой. Дома я контролирую свою среду, а запахи на улице везде: транспорт, духи, взятые с собой блюда. Я не могу пойти поужинать или в кино, войти в супермаркет - это вызов. Помогают затычки для носа, которые используют пловцы, но они неудобные и выглядят смешно. Я использую их для того, чтобы приготовить еду для семьи», - рассказывает Кимберли.
«Не ценишь, пока не потеряешь»
«Вы не осознаете, насколько важна еда в вашей жизни, пока она не станет проблемой. Все мероприятия - свадьбы, похороны, Рождество. Я счастлива просто пойти на вечеринку, у меня нет проблем с тем, чтобы быть там и не есть, но других это заставляет чувствовать себя неловко. Поэтому я стала отказываться от приглашений. Я скучаю по готовке. С тех пор как начались эти проблемы, я употребляю едва ли по 500 калорий в день, но так и не похудела», - говорит Кимберли.
Женщина считает, что худшее во всем ее опыте заключается в том, что ее состояние является неразрешенной загадкой и для медиков.
«Люди не понимают, почему это происходит. Я встречала в сети других людей, которые страдают так же, как я, но кажется, что о нас забыли. Пока я не излечилась, что, возможно, и не случится никогда, приходится просто ждать. Неужели я однажды проснусь и узнаю, что мои чувства вернулись в норму? Честно говоря, я понятия не имею, чего ожидать», - заключает Кимберли.
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