Водитель троллейбуса три раза подряд зажал таллиннца дверями

«Я живу в районе Кассисаба и решил отправиться в ближайший большой продуктовый магазин на Балтийском вокзале. Когда я заходил в троллейбус со своими сумками, водитель три раза подряд зажал меня в дверях, глядя в этот же момент в мою сторону», – рассказывает Elu24 Агур Кальюсаар из Таллинна о произошедшем с ним 11 ноября.

На вопрос водителю троллейбуса, что он творит, тот ответил, что вход через переднюю дверь запрещен. Это был первый день, когда были введены новые ограничения на коронавирус, и первая дверь общественного транспорта больше не могла использоваться. «Когда я спросил, почему он вообще открывает переднюю дверь и почему на ней нет таблички, водитель ничего не ответил и начал движение. В целях безопасности я не хотел беспокоить водителя троллейбуса во время движения и дождался следующей остановки – "Техника". Я сфотографировал водителя троллейбуса, чтобы спросить мнения TLT о таком поведении».