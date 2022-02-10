Кассир Rimi плохо чувствующей себя клиентке: я не продам вам воды, у вас нет маски!

«Я почувствовала себя плохо. Пошла магазин Rimi, чтобы купить воды. Очередей не было. У кассира маска висела на подбородке. Я поставила бутылку с водой на ленту и начала искать точную сумму. Кассир сразу спросила, где моя маска. А я ей в ответ сказала, что у нее ее тоже нет. Я объяснила, что мне плохо и нужно воды попить», - пишет Оливия в своем аккаунте в Facebook. Но кассир ответила: «Воду вам продавать не буду».

Оливия пишет, что во время разговора у кассы собралось еще несколько человек. «Все были в масках и дружно кричали: уходите! Я ушла с высоко поднятой головой», — говорит она.

«Кассир натянула маску на лицо, но нос все равно остался открытым. Вся эта ситуация была очень оскорбительной, и я ушла», - добавила она.

«Кроме того, ни впереди, ни сзади меня в тот момент не было людей. Три человека подошли, когда кассир читала мне лекцию, хотя она был без маски. На мой взгляд, продавец грубо злоупотребляла своим положением, при этом серьезно пренебрегая прямыми обязанностями на работе», — говорит Оливия. Бутылку с водой можно было продать в одно мгновение, потому что других людей на кассе тогда не было. Однако показная беседа затянулась гораздо дольше. По словам женщины, продавец утверждал, что у нее нет маски, потому что для продавцов действуют другие правила.

«Такого ненормального отношения я еще нигде не встречала. Я посещала этот магазин в лучшем случае два раза в год, и раньше проблем не было», — рассказывает женщина.

Может ли клиент без маски обслуживаться в исключительных случаях?

Представитель AS Rimi Eesti Food Катрин Батс говорит, что обязанность носить маску распространяется на всех в магазине. «В Эстонии есть обязанность носить маску в помещении. Это касается как сотрудников, так и клиентов. Таким образом, у поставщиков услуг Rimi нет никаких других правил, которым они должны следовать», — объясняет Батс. «Конечно, это недопустимо, если поставщик услуг нарушает правила и не предлагает лучший сервис. «Я бы хотела поговорить с кассиром на эту тему, если бы только знала, в каком магазине и когда произошел инцидент», — говорит она.

В магазине бывали ситуации, когда к покупателям без маски относились с пониманием. В первую очередь это связано со стремлением избегать конфликтов. Однако, по словам Батс, часто вмешиваются другие клиенты, требуя справедливых условий для всех.