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Ученые предупредили о смертельной опасности парацетамола

Таблетки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Продолжительный прием парацетамола увеличивает вероятность заболеваний сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением, сообщает журнал Circulation со ссылкой на ученых из Эдинбургского университета.

В исследовании принимали участие 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. Часть из них в течение двух недель четыре раза в день принимала парацетамол, а другие – плацебо. Пациенты получили оба вида лечения в рандомизированном и слепом порядке, пишет mir24.tv.

Две трети испытуемых также принимали лекарства от гипертонии. В результате выяснилось, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

Как заявили специалисты, можно ожидать, что регулярный прием парацетамола увеличивает риск болезней сердца или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали принимать этот лекарственный препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.

Ранее сообщалось, что прием парацетамола может быть опасен для беременных. Исследование показало, что воздействие этого препарата на организм во время беременности может отразиться на развитии плода – увеличить риск некоторых нарушений развития нервной, репродуктивной и мочеполовой систем.

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