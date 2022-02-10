Ученые предупредили о смертельной опасности парацетамола

В исследовании принимали участие 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. Часть из них в течение двух недель четыре раза в день принимала парацетамол, а другие – плацебо. Пациенты получили оба вида лечения в рандомизированном и слепом порядке, пишет mir24.tv.

Две трети испытуемых также принимали лекарства от гипертонии. В результате выяснилось, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

Как заявили специалисты, можно ожидать, что регулярный прием парацетамола увеличивает риск болезней сердца или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали принимать этот лекарственный препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.