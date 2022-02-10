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«Холостяк» Антон Криворотов встречается с Матильдой Шнуровой

Сергей и Матильда Шнуровы ФОТО: Instagram

Экс-супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова закрутила роман со стоматологом Антоном Криворотовым. Несколько дней назад светская львица Матильда Шнурова опубликовала совместный снимок с отдыха с бывшим участником «Холостяка», тогда подписчики и начали подозревать, что у них романтические отношения. Источники из окружения знаменитостей рассказали Super, что они встречаются уже несколько месяцев.

По информации издания, Матильда и Антон познакомились в декабре прошлого года в Майами. Это случилось на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach. До этого они не были знакомы лично. При встрече выяснилось, что у них много общих знакомых и они часто бывали на одних мероприятиях и тусовках. Шнурова и Криворотов одного года рождения — им по 35 лет.

Их отношения завязались сразу после выставки и длятся уже около двух месяцев. Новый год влюбленные встречали вместе: Криворотов устроил Шнуровой свидание на мосту, как в фильме «Один дома». После праздников Матильда улетела в Москву, но через 10 дней вернулась обратно в Америку, так как поняла, что не может без возлюбленного.

Криворотов живет в Лос-Анджелесе, но в 2020 году ради съемок «Холостяка» прилетел в Россию. На проекте он даже нашел ту самую — в финале Антон подарил кольцо и признался в любви фотомодели Барбаре Пино. Вскоре они расстались.

Матильда развелась с Сергеем Шнуровым летом 2018 года, а уже через несколько месяцев стало известно, что музыкант женился вновь. Четвертой его женой стала выпускница МГУ Ольга Абрамова, в июне у них родился сын.

Интересно, что когда-то Криворотов был стоматологом Шнурова. Именно он сделал артисту голливудскую улыбку стоимостью около 220 тысяч евро.

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