«Холостяк» Антон Криворотов встречается с Матильдой Шнуровой

По информации издания, Матильда и Антон познакомились в декабре прошлого года в Майами. Это случилось на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach. До этого они не были знакомы лично. При встрече выяснилось, что у них много общих знакомых и они часто бывали на одних мероприятиях и тусовках. Шнурова и Криворотов одного года рождения — им по 35 лет.

Их отношения завязались сразу после выставки и длятся уже около двух месяцев. Новый год влюбленные встречали вместе: Криворотов устроил Шнуровой свидание на мосту, как в фильме «Один дома». После праздников Матильда улетела в Москву, но через 10 дней вернулась обратно в Америку, так как поняла, что не может без возлюбленного.

Криворотов живет в Лос-Анджелесе, но в 2020 году ради съемок «Холостяка» прилетел в Россию. На проекте он даже нашел ту самую — в финале Антон подарил кольцо и признался в любви фотомодели Барбаре Пино. Вскоре они расстались.

Матильда развелась с Сергеем Шнуровым летом 2018 года, а уже через несколько месяцев стало известно, что музыкант женился вновь. Четвертой его женой стала выпускница МГУ Ольга Абрамова, в июне у них родился сын.