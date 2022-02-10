Юлия Высоцкая откровенно о борьбе за жизнь дочери Маши: не хватает сил

Примечательно, что ответить на вопросы о состоянии Маши однозначно ее мама еще семь лет назад не могла. Актриса говорила на эту тему осторожно и аккуратно подбирая слова. Это и неудивительно, ведь любую неосторожную фразу в итоге могли преподнести обществу в искаженном свете.

«Состояние комы неоднозначно, и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша… Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Все в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания», — объясняла звезда.

То давнее интервью Высоцкой привлекло всеобщее внимание потому, что актриса настолько подробно начала рассказывать не только о текущем состоянии находящейся в коме дочери, но и о роли мужа во всей этой истории. Журналистов очень интересовало, испытывает ли Андрей Кончаловский чувство вино за произошедшее. Но это оказалось секретом даже для самой Высоцкой. На вопрос о состоянии мужа после аварии она ответила более чем обтекаемыми фразами. Зато свою позицию в данной теме обозначила четко. «Виню ли его я? Он уникальный человек. Не думаю, что его мудрость приобретенная. Он даже не мудрый человек, а именно что мудрая душа. Я его хорошо слышу и понимаю. Он на меня сильно влияет. Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины», — заключила тогда жена Андрея Кончаловского.

Спустя несколько месяцев после откровенного разговора Юлии Высоцкой с журналистами появились слухи о том, что Маша Кончаловская вышла из комы, пошла на поправку и что врачи отслеживают положительную динамику. Вот только сама актриса больше не хотела давать комментариев на болезненную тему. Юлия признавалась, что у нее больше не осталось никаких сил бередить эту рану. Позднее стало известно, что Маша снова впала в кому. Высоцкая тогда призналась, что запрещает себе читать материалы о своей дочери, чтобы лишний раз не расстраиваться. Однако, когда заговорили об ухудшении состояния девушки, Юлия прокомментировала это так:

«Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно».