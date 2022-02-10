Новая девушка Тимати затмила всех конкуренток шикарной грудью

Новая пассия самого любвеобильного рэпера русскоязычного Instagram Тимати модель Валентина Иванова, старательно укрепляет позиции в сердце музыканта и в рейтинге сетевых див. Для этого девушка старательно размещает контент разной степени откровенности.

Расслабляться нельзя ни на минуту – в затылок ей дышать отставленные любовницы, выкладывающие в Сеть полуголые фото с мальдивских пляжей! Но Валентина отступать не привыкла: сегодня она показала свое фото, сделанное во время путешествия в Дубай. На пляже Иванова позировала в условном бикини нежно-голубого цвета.

Кое-какие позиции Валентине удалось застолбить за собой: фанаты Тимати считают, что такой шикарной фигуры не было еще ни у одной из его избранниц.

Потрясающие формы девушки, подчеркнутые крохотным лифом. Восхитили подписчиков.

«Грудь просто пушка», — написали они.