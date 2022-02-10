Все мы грешны: как хитрят и лгут разные знаки Зодиака

Предрасположенность к вранью зависит от даты рождения, уверены астрологи. Кто из 12 представителей зодиакального круга искренен и честен с окружающими, а кто любит приукрасить и даже солгать? Об этом пишет Пятый канал.

Овны

Будьте уверены, Овны пойдут на все для достижения своих целей. Когда будет надо – станут милыми, начнут утешать и дружить с каждым. А если необходимость исчезнет – снимут маску и покажут истинное лицо. Астрологи предупреждают: если вы не близки с Овном, но он резко начал проявлять к вам интерес, будьте настороже!

Тельцы

Тельцы – самые прямолинейные. Они не считают нужным доказывать кому-либо и тратить время на надевание разных масок. С незнакомцами они предпочитают больше молчать, а родным сообщать лишь ту информацию, которую им нужно знать. Недоговаривать – стратегия, которой придерживаются Тельцы. И не подкопаешься!

Близнецы

С одной стороны, Близнецы часто становятся душой компании, они всегда в хорошем настроении, улыбаются. Вы не услышите от них о каких-либо проблемах. Но за маской весельчака скрывается двойственная натура. Они вкладывают все силы в достижение желаемого, но также быстро остывают и отправляются на поиски нового увлечения. Потому делиться с окружающими душевными терзаниями они не считают нужным.

Раки

Представители этого знака Зодиака бояться потерять доверие окружающих. Им проще выставить себя хорошими и высокоморальными, нежели сказать правду. Астрологи уверены, Раков нельзя назвать истинными лицемерами, но и полностью откровенным они не бывают.

Львы

Львы, по словам астрологов, пожалуй, самый не лицемерный знак Зодиака. Потому что они уверены – их любят абсолютно все. Врать – выше их достоинства. Именно за честность окружающие и уважают Львов. Представители этого знака Зодиака становятся хорошими друзьями, так как сплетничать за спиной никогда не станут.

Девы

С одной стороны, Девы могут показаться очень милыми и заботливыми. Но на самом деле этот знак Зодиака готов на разные ухищрения для достижения своих целей. Астрологи убеждены: Девы – настоящие стратеги, и простой обыватель их вряд ли когда-либо сможет раскусить. Правда, этой стороной личности они пользуются редко – лишь когда не видят другого выхода.

Весы

Представители этого знака Зодиака чаще всего принимают решение, исходя из конкретной ситуации. Выбирают то, что им кажется наиболее выгодным и не думают о чувствах других. Вместе с тем Весы слишком сильно боятся оказаться брошенными, потому честность – не про них. В погоне за востребованностью они готовы врать. Астрологи уверены – знающие Весов не до конца понимают, кто рядом с ними на самом деле. Они знают лишь то, что сам представитель этого знака Зодиака посчитал нужным рассказать. И полностью раскрыть Весов никогда не получится.

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