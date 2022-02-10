Все мы грешны: как хитрят и лгут разные знаки Зодиака
Астрологи уверяют: если человек может обмануть другого, то звезды знают всю правду про каждого!
Астрологи уверяют: если человек может обмануть другого, то звезды знают всю правду про каждого!
Предрасположенность к вранью зависит от даты рождения, уверены астрологи. Кто из 12 представителей зодиакального круга искренен и честен с окружающими, а кто любит приукрасить и даже солгать? Об этом пишет Пятый канал.
Овны
Будьте уверены, Овны пойдут на все для достижения своих целей. Когда будет надо – станут милыми, начнут утешать и дружить с каждым. А если необходимость исчезнет – снимут маску и покажут истинное лицо. Астрологи предупреждают: если вы не близки с Овном, но он резко начал проявлять к вам интерес, будьте настороже!
Тельцы
Тельцы – самые прямолинейные. Они не считают нужным доказывать кому-либо и тратить время на надевание разных масок. С незнакомцами они предпочитают больше молчать, а родным сообщать лишь ту информацию, которую им нужно знать. Недоговаривать – стратегия, которой придерживаются Тельцы. И не подкопаешься!
Близнецы
С одной стороны, Близнецы часто становятся душой компании, они всегда в хорошем настроении, улыбаются. Вы не услышите от них о каких-либо проблемах. Но за маской весельчака скрывается двойственная натура. Они вкладывают все силы в достижение желаемого, но также быстро остывают и отправляются на поиски нового увлечения. Потому делиться с окружающими душевными терзаниями они не считают нужным.
Раки
Представители этого знака Зодиака бояться потерять доверие окружающих. Им проще выставить себя хорошими и высокоморальными, нежели сказать правду. Астрологи уверены, Раков нельзя назвать истинными лицемерами, но и полностью откровенным они не бывают.
Львы
Львы, по словам астрологов, пожалуй, самый не лицемерный знак Зодиака. Потому что они уверены – их любят абсолютно все. Врать – выше их достоинства. Именно за честность окружающие и уважают Львов. Представители этого знака Зодиака становятся хорошими друзьями, так как сплетничать за спиной никогда не станут.
Девы
С одной стороны, Девы могут показаться очень милыми и заботливыми. Но на самом деле этот знак Зодиака готов на разные ухищрения для достижения своих целей. Астрологи убеждены: Девы – настоящие стратеги, и простой обыватель их вряд ли когда-либо сможет раскусить. Правда, этой стороной личности они пользуются редко – лишь когда не видят другого выхода.
Весы
Представители этого знака Зодиака чаще всего принимают решение, исходя из конкретной ситуации. Выбирают то, что им кажется наиболее выгодным и не думают о чувствах других. Вместе с тем Весы слишком сильно боятся оказаться брошенными, потому честность – не про них. В погоне за востребованностью они готовы врать. Астрологи уверены – знающие Весов не до конца понимают, кто рядом с ними на самом деле. Они знают лишь то, что сам представитель этого знака Зодиака посчитал нужным рассказать. И полностью раскрыть Весов никогда не получится.
Скорпионы
Скорпионы – одни из самых честных знаков Зодиака. Потому многие их не любят. Никогда они не будут милыми и удобными. Каждый получит по заслугам! Если хвалит, то самозабвенно и заслуженно, если ругает, то с полным набором тумаков.
Стрельцы
Стрельцы, по словам астрологов, – те еще актеры. Они меняют маски одну за другой. Для каждого знакомого у них припасена своя. Вина такого поведения – защита. Стрельцам важно казаться для всех добрыми и хорошими, но в жизни так не бывает. Внутри они ранимые и любую критику воспринимают болезненно. Потому им проще носить маску.
Козероги
Если вы уверены, что очень хорошо знаете Козерога, вы ошибаетесь. Представители этого знака Зодиака достаточно закрытые люди, не всех подпускают к себе и не готовы открываться. Даже если Козерог будет рассказывать истории из жизни, все равно многое он скроет. Правда, в отношениях он прятаться не будет. Если ему кто-либо не симпатизирует, открыто об этом заявит.
Водолеи
Водолеи всегда следят за своим языком. Каждую мысль они обдумают и только потом произнесут вслух. В конфликтах и ссорах чаще всего занимают нейтральную позицию, даже если в душе кого-то поддерживают. По словам астрологов, в этом и есть вся суть Водолеев. Они – наблюдатели.
Рыбы
Очень сложно не поверить этому знаку Зодиака, даже если вы знаете – на самом деле он думает иначе и специально вас обманывает. Рыбы не любят уловки, хитрости и обманы. Но иногда и им это свойственно. Нельзя сказать, что этот знак лицемерный. Рыбы стараются жить в радость, честно и откровенно.