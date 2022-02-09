Стоматолог назвала опасные ошибки при чистке зубов и их последствия

Недостаточное внимание к вопросам гигиены чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Чистить зубы по утрам и вечерам учат малышей еще в детском саду. Однако даже во взрослом возрасте многие не уделяют этой гигиенической процедуре достаточно внимания, расплачиваясь потом окончательной и бесповоротной потерей заветной голливудской улыбки.

Как рассказала стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Лариса Толмачева, даже при регулярной чистке зубов можно допустить ошибки, которые в конечном счете приведут к серьезным проблемам полости рта.

Во время чистки зубов нельзя слишком торопиться. Процедура должна длится порядка двух-трех минут, в то время как многие справляются и за полминуты, напомнила специалист.

Также стоит уделить внимание правильному направлению движений, который вы совершаете щеткой. Только горизонтальная чистка легкодоступных мест не позволит удалить бактерии с жевательных поверхностей дальних зубов и в межзубных промежутках. В итоге может возникнуть воспалительный процесс, который будет прогрессировать.

Особенно тщательно заботиться о гигиене полости рта необходимо перед сном. Дело в том, что ночью патогенные микроорганизмы развиваются гораздо быстрее.