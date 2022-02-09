Стоматолог назвала опасные ошибки при чистке зубов и их последствия
Стоматолог назвала самые распространенные ошибки при чистке зубов, пишет Пятый канал.
Стоматолог назвала самые распространенные ошибки при чистке зубов, пишет Пятый канал.
Недостаточное внимание к вопросам гигиены чревато серьезными проблемами со здоровьем.
Чистить зубы по утрам и вечерам учат малышей еще в детском саду. Однако даже во взрослом возрасте многие не уделяют этой гигиенической процедуре достаточно внимания, расплачиваясь потом окончательной и бесповоротной потерей заветной голливудской улыбки.
Как рассказала стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Лариса Толмачева, даже при регулярной чистке зубов можно допустить ошибки, которые в конечном счете приведут к серьезным проблемам полости рта.
Во время чистки зубов нельзя слишком торопиться. Процедура должна длится порядка двух-трех минут, в то время как многие справляются и за полминуты, напомнила специалист.
Также стоит уделить внимание правильному направлению движений, который вы совершаете щеткой. Только горизонтальная чистка легкодоступных мест не позволит удалить бактерии с жевательных поверхностей дальних зубов и в межзубных промежутках. В итоге может возникнуть воспалительный процесс, который будет прогрессировать.
Особенно тщательно заботиться о гигиене полости рта необходимо перед сном. Дело в том, что ночью патогенные микроорганизмы развиваются гораздо быстрее.
«В это время замедляется выделение слюны, которая благодаря своим антибактериальным свойствам способна гасить вредоносную кислотность во рту. Ночью слюна вырабатывается в меньших количествах, недостаточных, чтобы смыть бактерии, накопившиеся за день. Если мы не почистим зубы на ночь, бактерии получат возможность размножаться беспрепятственно», – объяснила доктор.