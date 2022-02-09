Номинации на Оскар-2022: лидируют «Власть пса», «Дюна», «Белфаст» и «Вестсайдская история»

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Наибольшее количество номинаций - 12 - получила картина новозеландского режиссера Джейн Кампион «Власть пса».

Фильм - отнесенная в 1925 год в провинциальный американский штат Монтана экранизация одноименного романа 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.

На фоне традиционного антуража вестерна разворачивается драматическая история противостояния двух братьев из богатой фермерской семьи - сурового ковбоя-мачо (Бенедикт Камбербэтч) и его более мягкого брата (Джесси Племонс), решившегося, несмотря на сопротивление брата, взять себе в жены простую хозяйку постоялого двора (Кирстен Данст).

Джейн Кэмпион и Бенедикт Камбербэтч на презентации картины в Лос-Анджелесе. 14 ноября 2021 г. ФОТО: Rich Polk/Getty Images

До сих пор крупнейшим успехом Джейн Кэмпион была снятая почти двадцать лет назад ее картина «Пианино», за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и «Оскара» за лучший оригинальный сценарий.

С тех пор о ней успели немного подзабыть, но «Власть пса» претендует на все главные награды - за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Бенедикт Камбербэтч), лучшие мужскую (Джесси Племонс) и женскую (Кирстен Данст) роль второго плана, лучший адаптированный сценарий (Джейн Кэмпион), лучшую операторскую работу, лучшее художественное решение и лучшую музыку (гитарист Radiohead Джонни Гринвуд).

Даже если «Оскаров» получит лишь часть из этих номинаций, 67-летняя Кэмпион твердо вернула себе место одного из грандов мирового кино. А если сделанная компанией Neflix «Власть пса» получит главную награду - за лучший фильм, то это станет первый главный «Оскар», присужденный стриминговой платформе.

О «Дюне» писали и говорили очень много еще задолго до выхода фильма.

Грандиозная экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта была провозглашена самой ожидаемой кинопремьерой 2021 года.На счету «Дюны» - десять номинаций. Да, она попала в число претендентов на лучший фильм и лучший адаптированный сценарий. Но постановщик картины француз Дени Вельнёв даже не удостоен номинации за режиссуру.

Обойдены номинациями и актеры. Отмечены в основном чисто технические достижения этого на самом деле невероятно зрелищного фильма: операторская работа, визуальные эффекты, монтаж, ну и музыка композитора-ветерана Ханса Циммера.

По семь номинаций у «Белфаста» и «Вестайдской истории».

Автор «Белфаста» - британский сценарист, режиссер и актер Кеннет Брана. В Британии он пользуется высочайшей репутацией и всеобщим уважением, удостоен даже рыцарского звания. Главным образом потому, что работает на, так сказать, «домашней территории».

Он - автор многочисленных шекспировских экранизаций. Именно они и принесли ему международное признание: оскаровские номинации за режиссуру и лучшую мужскую роль за «Генриха V» (1989) и лучший адаптированный сценарий за «Гамлета» (1996).

Кроме Шекспира Брана любит и другого английского классика - Агату Кристи. На его счету экранизации ее романов «Убийство в Восточном экспрессе» и выходящий на днях фильм «Смерть на Ниле», в которых он уже и как актер создал один из лучших кинообразов великого сыщика Эркюля Пуаро.