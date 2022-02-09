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Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

Владимир Жириновский ФОТО: Anton Novoderezhkin

Информация о госпитализации Владимира Жириновского поступала противоречивая. Кто-то говорил, что он лежит в клинике, другие – что лечится от коронавируса дома. Но сейчас появились достоверные факты, пишет Starhit.ru.

Как говорят инсайдеры, 75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но болезнь протекала в легкой форме. Поэтому все это время политик работал. Но на выходных ему стало значительно хуже, поэтому его экстренно госпитализировали в ЦКБ. «Сейчас Жириновский находится на ИВЛ, у него 50-75-процентоное поражение легких. К нему перестали пускать помощников. Состояние политика оценивается как тяжелое», – сообщает источник в партии.

Отметим, что днем помощники отрицали плохое самочувствие Жириновского и говорили, что он в прекрасной форме. Якобы Владимиру Вольфовичу помогают прививки, которые он сделал в количестве восьми штук, поэтому ничего страшного с ним случиться не может.

К слову, политик ярый борец за вакцинацию. Поэтому у него постоянно случались конфликты с активаксерами, например, с актрисой Марией Шукшиной: «Мария, ты совершаешь глупые поступки. Если ты не хочешь делать вакцину – не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно».

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