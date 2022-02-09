Сексолог назвал три типа мужчин, которые никогда не пойдут на измену

Примерный семьянин

Такие мужчины обладают логикой и здравым смыслом и не идут на поводу у своих желаний. В браке им хватает и любви, и секса. Когда случаются кризисы в отношениях, семьянины предпочитают их решить или переждать, а не заводить любовниц. В сложные времена эти кавалеры уделяют много времени жёнам и стараются их поддержать — словом, являются идеальными супругами, пишет Life.ru.

Не половой гигант

Не каждому мужчине нужен частый и регулярный интим, многих он просто не интересует. В таких случаях измены не случаются, потому что в браке такие мужья получают всё, что им нужно, и в ласке на стороне просто не заинтересованы. Иронично, что зачастую жёны обвиняют таких супругов в изменах, не получая от них необходимой ласки и подозревая, что всю любовь они просто дарят другим.

Замученный трудоголик