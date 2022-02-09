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«Это отвратительно и неэтично»: Lux Express в шоке от действий молодой клиентки

Lux Express ФОТО: Sille Annuk

В редакцию Elu24 прислали ролик из TikTok, где девушка дает советы, как при покупке билета на автобус онлайн сделать так, чтобы соседнее место было свободным.

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Эстонцы очень дорожат своей приватностью и садятся в автобусе чаще всего по-одному, а на соседнее место могут даже пакет поставить.

Так, TikTok набирает обороты видео, в котором рассказывается, как обеспечить себе в автобусе Lux Express свободное соседнее место. Однако источник, приславший ролик, обеспокоен тем, что если бы все 25 000 человек, увидевших видео, воспользовались бы этой возможностью, автобусная компания могла бы пострадать.

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