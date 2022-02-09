«Это отвратительно и неэтично»: Lux Express в шоке от действий молодой клиентки
В редакцию Elu24 прислали ролик из TikTok, где девушка дает советы, как при покупке билета на автобус онлайн сделать так, чтобы соседнее место было свободным.
В редакцию Elu24 прислали ролик из TikTok, где девушка дает советы, как при покупке билета на автобус онлайн сделать так, чтобы соседнее место было свободным.
Эстонцы очень дорожат своей приватностью и садятся в автобусе чаще всего по-одному, а на соседнее место могут даже пакет поставить.