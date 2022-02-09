Лучшие спа для детей: узнайте, где провести семейные выходные в Эстонии

Эстонские спа уникальны тем, что радости аквацентра и расслабляющие банные комплексы здесь всегда идут рука об руку. Все члены семьи под одной крышей смогут наслаждаться развлечениями на свой вкус, пишет Visit Estonia.

Каким должен быть настоящий аквацентр? «Должны быть горки! Иначе это не аквапарк, а просто бассейн», – заявит семилетний знаток. «Таким, где можно делать много разных вещей», – взволнованно скажет другой, десятилетний. «Таким, где можно покататься на уточке», – считает трехлетний.

В Северной Эстонии

Особо разнообразный аквапарк расположен в пригороде Таллинна, в Виймси. Atlantis H20 Aquapark – огромные занимательные лабиринты труб, самый длинный из которых позволяет катиться целых 120 метров. Можно попробовать плыть против течения, как по настоящей реке, или покачаться на волнах, как в настоящем море. Для малышей есть свои маленькие радости и безопасные мелкие бассейны.

В Южной Эстонии

Не беда, что море от Тарту далеко – зато здесь находятся несколько лучших в Эстонии спа! V Spa – это местный «магнит», где есть все – и развлечения для детей, и расслабляющий мир бань, а к тому же предлагается множество разнообразных процедур. Зоны бассейнов устроены настолько уютно, что вы почувствуете себя, как в отпуске на райском острове.

В Западной Эстонии

Пярну – столица спа и летняя столица Эстонии, здесь работает целый ряд высококлассных водных комплексов. С детьми стоит остановиться в Tervise Paradiis. Этот аквацентр включает четыре горки, платформу для прыжков и открытый бассейн, работающий в любую погоду.

На островах

Отдыхающих привлекают на Сааремаа расположенные там по-заморски тихие спа. Georg Otsa Spa – это уникальное место для того, чтобы расслабиться, поплескаться всей семьей в нескольких бассейнах и присматривать за малышами через стеклянную стену сауны.