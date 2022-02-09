Как дочь Меладзе выступила на шоу «Голос»?

Дочь Константина Меладзе исполнила песню Леонарда Коена Hallelujah и сумела развернуть все четыре кресла. Девушка очень нервничала и на последних нотах даже расплакалась. Наставницей она выбрала Надежду Дорофееву, пишет RusTVNET.

В программе «Твій День» Лия призналась, что после выступления Константин Меладзе сразу позвонил ей и рассказал о впечатлениях: «Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также он добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера - то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе».

Девушка до этого признавалась: «Я с детства мечтала попасть на »Голос страны«. Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно в этом шоу, и даже дал мне совет - быть собой. Каждый год я хотела прийти на »Слепые прослушивания«, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы »Голос страны« стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя».

Примечательно, что у Лии есть вокальный опыт. Несколько месяцев она пела в девичьем коллективе FAR FOR. Теперь девушка мечтает о сольной карьере.