Милое видео: спортсменка Грете Гриффин отметила с мужем важную дату
Проживающая в США эстонская спортсменка Грете Гриффин и ее муж Роберт Гриффин III отпраздновали важную дату — шесть лет со дня знакомства.
Проживающая в США эстонская спортсменка Грете Гриффин и ее муж Роберт Гриффин III отпраздновали важную дату — шесть лет со дня знакомства.
Со своим мужем Робертом Гриффином III Грете Гриффин познакомилась в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. Однако отношения с эстонкой расцвели, и в апреле профессиональный спортсмен Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он также подал на развод.
Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и теперь у них уже двое детей: Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года.
В понедельник пара отпраздновала шестую годовщину со дня знакомства. «Не ищи того, с кем можно состариться, а найди того, с кем будешь вечно молод! Шесть лет вместе, вечность еще впереди», — написала Грете.