Милое видео: спортсменка Грете Гриффин отметила с мужем важную дату

Со своим мужем Робертом Гриффином III Грете Гриффин познакомилась в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. Однако отношения с эстонкой расцвели, и в апреле профессиональный спортсмен Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он также подал на развод.

Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и теперь у них уже двое детей: Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года.