Актер Алек Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора фильма «Ржавчина»

По данным телеканала, актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Как сообщили источники телеканала, актер может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен, пишет Lenta.ru.

Ранее Болдуин рассказал о ходе следствия после убийства оператора на съемках. Лучшим способ почтить память погибшей Хатчинс он назвал установить всю правду о случившемся.