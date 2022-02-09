«Сама проходила через этот ад»: дочь Валерии не раз становилась жертвой домашнего насилия

Несколько месяцев Анна Шульгина, выступающая сегодня под сценическим псевдонимом SHENA?, не делала публикаций в соцсети, лишь на днях вышла на связь с подписчиками с не очень хорошими новостями.

«Я долго думала как поступить: делиться всеми подробностями, частично описать ситуацию или вообще промолчать, сделав вид, что ничего не было, и отшутиться… Моя голова буквально взрывалась от метаний, но, хорошо обдумав, решила, что будет честнее вам рассказать, хоть что-то. Я бы и рада рассказать все в подробностях, но, посоветовавшись со специалистами, получила рекомендации не уходить пока в подробности в целях моей безопасности и моего окружения! Меня почти полгода не было в социальных сетях, да и вообще, особо на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни, и уверена, когда-нибудь я дорасскажу завуалированную намеками часть во всех подробностях, но пока нельзя.

В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова. И то, что я на какое-то время ушла из социальных сетей, тоже было в какой-то степени вынуждено. Так как я пока не могу рассказать вам детально про этот индицент, остановлюсь на других событиях, случившихся параллельно, которые так же привели меня к затишью», — призналась 28-летняя дочь Валерии.

После всего этого Анна намерена помогать девушкам, женщинам, столкнувшимся с подобным. «Всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, так как сама проходила через этот ад», — разоткровенничалась Шульгина в Инстаграме.