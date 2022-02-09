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Огромный стол на переговорах Путина и Макрона стал мемом в Сети

Путин машет Макрону ФОТО: KREMLIN POOL / SPUTNIK / POOL

Юзеры обсуждают стол, за которым проводили беседу лидеры РФ и Франции, пишет Topnews.

Накануне президенты России и Франции провели переговоры в Москве. Встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продолжалась пять часов. Пожалуй, самым примечательным явлением этой беседы стал стол, на которым сидели лидеры двух стран. Этот предмет интерьера впечатлил многих пользователей Сети и журналистов.
 
Так, ведущий GB News Колин Брэйзиер удивлялся, зачем понадобился «стол размером с палубу авианосца».

Журналист Business Insider Джон Холтиуэнгер назвал стол «комически большим», а Элеанор Бирдсли из NPR пошутила, что стол «маленький и уютный».

Издания Libération поместило стол на свою обложку.

Путин Макрон

Кроме того, стол стал настоящим героем мемов.

 

Путин Макрон стол

Путин Макрон стол

По словам экспертов, такой длинный стол нужен для соблюдения дистанции между собеседниками в период пандемии COVID-19.

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