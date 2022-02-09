Огромный стол на переговорах Путина и Макрона стал мемом в Сети
Юзеры обсуждают стол, за которым проводили беседу лидеры РФ и Франции, пишет Topnews.
Юзеры обсуждают стол, за которым проводили беседу лидеры РФ и Франции, пишет Topnews.
Журналист Business Insider Джон Холтиуэнгер назвал стол «комически большим», а Элеанор Бирдсли из NPR пошутила, что стол «маленький и уютный».
Издания Libération поместило стол на свою обложку.
Кроме того, стол стал настоящим героем мемов.
По словам экспертов, такой длинный стол нужен для соблюдения дистанции между собеседниками в период пандемии COVID-19.