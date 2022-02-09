Огромный стол на переговорах Путина и Макрона стал мемом в Сети

Накануне президенты России и Франции провели переговоры в Москве. Встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продолжалась пять часов. Пожалуй, самым примечательным явлением этой беседы стал стол, на которым сидели лидеры двух стран. Этот предмет интерьера впечатлил многих пользователей Сети и журналистов.

Так, ведущий GB News Колин Брэйзиер удивлялся, зачем понадобился «стол размером с палубу авианосца».

Журналист Business Insider Джон Холтиуэнгер назвал стол «комически большим», а Элеанор Бирдсли из NPR пошутила, что стол «маленький и уютный».

Издания Libération поместило стол на свою обложку.

Кроме того, стол стал настоящим героем мемов.