Моргенштерн навсегда покинул Россию и осел в Дубае

После открытого в отношении рэпера Моргенштерна в России уголовного расследования о торговле наркотиками через соцсети последний спешно покинул страну и, согласно последним данным, осел на ПМЖ в Дубае. Информацию подтвердили сразу несколько источников издания News.ru

Издание пишет со ссылкой на представителя международной компании Premium Dubai, что рэпер сейчас проживает в доме на берегу Персидского залива в Дубае. Также брат рэпера Макс Штерн заявил, что Моргенштерн эмигрировал в ОАЭ окончательно и в Россию возвращаться не намерен. Более того, якобы он уже распродал весь свой бизнес и практически всю недвижимость в РФ.

Этой же информацией поделилась и блогер Кристина Босс. По ее словам, Моргенштерн явно будет скучать по России, однако совершенно точно сюда не вернется, а вот российское общество лишь выиграет из-за отъезда рэпера.

Девушка подчеркнула, что причиной эмиграции Моргенштерна является его нежелание объясняться с правоохранительными органами, при этом свой творческий путь он преспокойно может продолжить и за границей.

“Общество точно ничего не потеряет в связи с его отъездом. Наоборот, надеюсь, молодёжь будет меньше сходить с ума — особенно парни, которые красят ногти. Эта мода пошла от него”, – уверенно заявила Босс.

Еще один друг Алишера и психолог Илья Саглиани отметил, что Моргенштерн может легко продолжить писать песни и в Дубае и не только. Впрочем, эмиграцию рэпера он все же не одобряет. Тем временем блогер Елена Картсс отметила, что у рэпера теперь два пути. Либо он еще громче заявит о себе в мире шоу-бизнеса, либо на заработанные в России деньги, коих явно скопилось немало, будет просто спокойно жить в любой точке мира.

“Может себе позволить и почиллить»” — считает она.

Сам Моргенштерн уже отреагировал на публикации в СМИ о своей эмиграции.

«Россия от меня так легко не отделается», — написал он у себя в сториз.