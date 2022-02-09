Моргенштерн навсегда покинул Россию и осел в Дубае
Названа причиной нежелания рэпера возвращаться на Родину, пишет Topnews.
Названа причиной нежелания рэпера возвращаться на Родину, пишет Topnews.
Издание пишет со ссылкой на представителя международной компании Premium Dubai, что рэпер сейчас проживает в доме на берегу Персидского залива в Дубае. Также брат рэпера Макс Штерн заявил, что Моргенштерн эмигрировал в ОАЭ окончательно и в Россию возвращаться не намерен. Более того, якобы он уже распродал весь свой бизнес и практически всю недвижимость в РФ.
Этой же информацией поделилась и блогер Кристина Босс. По ее словам, Моргенштерн явно будет скучать по России, однако совершенно точно сюда не вернется, а вот российское общество лишь выиграет из-за отъезда рэпера.
Девушка подчеркнула, что причиной эмиграции Моргенштерна является его нежелание объясняться с правоохранительными органами, при этом свой творческий путь он преспокойно может продолжить и за границей.
Еще один друг Алишера и психолог Илья Саглиани отметил, что Моргенштерн может легко продолжить писать песни и в Дубае и не только. Впрочем, эмиграцию рэпера он все же не одобряет. Тем временем блогер Елена Картсс отметила, что у рэпера теперь два пути. Либо он еще громче заявит о себе в мире шоу-бизнеса, либо на заработанные в России деньги, коих явно скопилось немало, будет просто спокойно жить в любой точке мира.
Сам Моргенштерн уже отреагировал на публикации в СМИ о своей эмиграции.
Стоит отметить, что именно о желании просто отдыхать и вести спокойный образ жизни Моргенштерн рассказывал в своем последнем интервью Ксении Собчак.