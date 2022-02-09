Егор Крид опубликовал отрывок из своей совместной песни с певицей МакSим

Егор Крид анонсировал свою новую песню, которая станет кавером на хит певицы МакSим «Отпускаю». При этом в композиции прозвучит голос самой Марины.

В то время, когда вся страна переживала за МакSим, которая находилась в коме, Крид на своих стадионных концертах заставлял зал хором петь ее песни. Позже Марина в интервью Ксении Собчак призналась, что ей очень приятно такое внимание.