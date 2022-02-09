Анна Семенович избавилась от второго подбородка и жира на руках

Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в пластической операции. О своем походе к пластическому хирургу она решила рассказать из первых уст, чтобы избежать возможных домыслов и искажения фактов.

«Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. И здесь на своей страничке всегда рассказываю о себе всю правду. Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты, надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным, – написала в своем Instagram певица. – Скоро весна и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме».

Как сообщила Семенович, она решила немного усовершенствовать свою фигуру, хотя в целом ей и довольна.

«Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук. Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции, которую сделала в лучшей клинике, желаемый результат я увидела в зеркале уже на следующий день. И очень им довольна», – сообщила артистка.

ФОТО: Instagram