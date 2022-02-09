Откровения Виктории Бони о наркомании Собчак могут обернуться уголовным делом

Откровения Виктории Бони о том, что Ксения Собчак якобы обращалась к ней в попытках найти наркотики, могут обернуться уголовным делом. Такое мнение высказал звездный адвокат Андрей Алешкин. Правозащитник отметил, что телеведущая имеет все основания подать заявление в полицию в ответ на сомнительные заявления со стороны экс-участницы «Дома-2».

«В словах Виктории Бони содержится обвинение в совершении тяжкого преступления – употреблении наркотических веществ. Поэтому у Ксении Собчак есть все основания подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 "Клевета, содержавшаяся в публичном выступлении". Это перспектива более чем реальная», – рассказал адвокат.

Боне может грозить как штраф до миллиона рублей (11 670 евро), так и обязательные исправительные работы. В крайнем случае речь может зайти и о лишении свободы сроком до двух лет.

Если Собчак захочет решить конфликт в суде, то ее оппонентке придется предоставить весомые аргументы в свою защиту, отметил юрист.

«Хочу заметить, что она не выражала мнение, а говорила о пристрастиях Ксении как о свершившемся факте. Если был телефонный звонок, значит, к примеру, придется найти запись этого звонка. Если же доказательств нет, советую Виктории начать искать себе адвоката», – подчеркнул Алешкин.

Он также отметил, что Собчак может в добровольном порядке сдать тест на наркотики, чтобы опровергнуть обвинения в зависимости.

«Колючий» скандал

Конфликт между знаменитостями разгорелся после шутки Ксении Собчак в одном из выпусков ее шоу на YouTube. Ведущая с иронией прошлась по резкому похудению Виктории Бони после употребления загадочного кактуса Сан-Педро. При этом она отметила, что это галлюциногенное растение, запрещенное во многих странах мира, в том числе в России.

«Вика, столько энергии было бы, если бы ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак», – едко заявила телеведущая.

Шутку Собчак Боня восприняла как личное оскорбление и обвинение в наркомании. Она тут же «припомнила» журналистке ее последний звонок. Тогда Собчак, по словам Бони, спрашивала, где достать белый порошок.