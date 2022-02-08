Массажист раскрыл простой способ быстро избавиться от головной боли

Многие люди ежедневно сталкиваются с головной болью. Она возникает внезапно и также внезапно проходит. Порой человек и сам не знает, в чем заключается причина его страданий. Однако справиться с этими болями поможет работа с определенными точками на теле, рассказал массажист Владимир Яременко.

«Массаж помогает успокоить нервную систему и распрощаться с негативными мыслями. Точечные надавливания ускоряют процесс циркуляции крови, что способствует снятию зажимов и напряжения в голове и шее», – поделился специалист.

По его словам, на голове, лице, руках и стопах располагается более сотни различных точек. Их последовательное массирование на протяжение пяти-шести минут может устранить болевые ощущения и снять давние зажимы в области шеи.

Массажист уточнил, что существует несколько ключевых точек, которые могут избавить от боли.

Массаж головы и шеи

На зоне головы и шеи находятся точки бай-хуэй, фэн-чи и фэн-фу.

«Бай-хуэй: проведите в мыслях линии, которые соединяют кончики ушей, середину лба и макушку. Точка будет находиться на пересечении этих линий. Если массировать эту точку, нормализуется кровяное снабжение мягких головных тканей», – рассказал Яременко.

Фэн-чи находится чуть выше начала волосяного покрова, по обе стороны от средней линии шеи. Воздействие на нее помогает расслабить мышцы, находящиеся на затылке.

«Фэн-фу – находится на линии позвоночника, в углублении около основания шеи. Точка соприкасается с сосудами, которые снабжают кровью мозг», – добавил массажист.

Массаж лица

Также Яременко поведал о трех важных точках на лице.

«Инь-тан – ее легко отыскать на небольшой впадинке между бровями. Массирование этой точки помогает обрести ясность ума и избавиться от усталости и головной боли», — сказал специалист.

Точку Цуань-чжу можно найти у основания бровей. Она уменьшит боль и поможет справиться с заложенностью носа.

Цзин-мин располагается в двух миллиметрах от уголков глаз. Работа над этой точкой поможет справиться с переутомлением и ощущением тяжести.

Массаж рук

Можно попытаться справиться с головными болями и с помощью массажа рук. Соединив указательный и большой пальцы, вы найдете точку хэ-гу. Она будет расположена на самой вершине появившегося бугорка.

Сжав руку в кулак можно найти точку хоу-си. Она находится на складке у мизинца – именно эту точку и стоит массировать.

«Точка лао-гун будет находиться под ногтем среднего пальца. Массаж точки помогает при болях, связанных с нервной системой», – дополнил эксперт.