Машина всмятку: внебрачный сын Пореченкова из Таллинна попал в жуткую аварию

Владимир Любимцев - внебрачный и самый старший ребенок Михаила Пореченкова. Он появился на свет в 1989 году. Сына Михаилу родила его фактическая жена Ирина Любимцева. Несмотря на наличие общего ребенка, Любимцева и Пореченков расстались. Сын Владимир остался с матерью жить в Таллинне, пишет Экспресс газета.
Тем не менее, с наследником Михаил Пореченков связи не потерял. Владимир даже пошел по стопам отца и тоже стал актером. При этом Любимцев занимается дзюдо и боксом. Не так давно он переехал в Москву. По мнению многих подписчиков его аккаунта в Instagram, Владимир очень похож на своего отца.
В своем профиле Любимцев рассказывает о работе и частной жизни. Так, в разделе Stories наследник Михаила Пореченкова сообщил, что вместе с сестрой попал в автомобильную аварию. В результате ДТП автомобиль всмятку. Жуткими кадрами поделился Владимир Любимцев, сообщив, что в момент аварии сестра молилась, а он - матерился.
К счастью, ни он ни его родственница не пострадали. По словам Владимира, это маленькое чудо. Подробности жуткой аварии, в которой от автомобиля буквально живого места не осталось, Любимцев пока не раскрыл. Отметим, что в Instagram его отца Михаила Пореченкова и намека нет на то, что он в курсе ДТП.
Напомним, что у звезды фильмов «Агент национальной безопасности» и «Полярный», помимо Владимира Любимцева, есть еще дети. От первой официальной жены Екатерины дочь Варвара, от второй жены Ольги сыновья Михаил и Петр и дочь Мария.