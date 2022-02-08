Машина всмятку: внебрачный сын Пореченкова из Таллинна попал в жуткую аварию

Тем не менее, с наследником Михаил Пореченков связи не потерял. Владимир даже пошел по стопам отца и тоже стал актером. При этом Любимцев занимается дзюдо и боксом. Не так давно он переехал в Москву. По мнению многих подписчиков его аккаунта в Instagram, Владимир очень похож на своего отца.

В своем профиле Любимцев рассказывает о работе и частной жизни. Так, в разделе Stories наследник Михаила Пореченкова сообщил, что вместе с сестрой попал в автомобильную аварию. В результате ДТП автомобиль всмятку. Жуткими кадрами поделился Владимир Любимцев, сообщив, что в момент аварии сестра молилась, а он - матерился.

ФОТО: Скриншот с Instagram

ФОТО: Скриншот с Instagram

ФОТО: Скриншот с Instagram

К счастью, ни он ни его родственница не пострадали. По словам Владимира, это маленькое чудо. Подробности жуткой аварии, в которой от автомобиля буквально живого места не осталось, Любимцев пока не раскрыл. Отметим, что в Instagram его отца Михаила Пореченкова и намека нет на то, что он в курсе ДТП.