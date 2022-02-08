Заведение с самым медленным обслуживанием в Хаапсалу - ресторан быстрого питания?

В Хаапсалу разгорелись споры вокруг ресторана быстрого питания Hesburger, который, как говорят, отличается крайне медленным обслуживанием, некачественной едой и неполным выполнением заказов, пишет Kodu.
Недавно в группе жителей Хаапсалу и Ляэнемаа в Facebook был сделан пост, где клиент местного Hesburger поделился крайне неприятным опытом. А именно, женщина ждала своего заказа целый час, но когда она его получила, половина заказа отсутствовала. Мясо между гамбургерами было сырым, и вдобавок ко всему на нем были чьи-то волосы.
Пост вызвал большую дискуссию, и десятки других посетителей поделились своим негативным опытом посещения ресторана.
«Что происходит в нашем Hesburger. Все время какой-то бред. После ремонта ничего не изменилось. Долгое время ожидания и заказы выполняются не полностью. Ужасное разгильдяйство», — ответила на пост Регина, которая тоже разочаровалась в ресторане.
«Этот Hesburger в Хаапсалу вообще опустился... Однажды я ждал свою еду с предзаказом 45 минут, передо мной стояли клиенты, которые сделали то же самое и тоже ждали. Они не просматривают заказы по времени. Картофель фри был сырой, потому что много заказов нужно было сделать быстро. Сотрудник по имени Рауль (имя изменено) ходил вокруг и большую часть времени даже не делал ничего руками. Нельзя ставить работать двух учеников одновременно, особенно во время обеда, когда люди заняты и нет времени ждать 45 минут», — поделился негативным опытом очередной клиент.
Помимо длительного ожидания, еда часто не соответствует ожиданиям людей. «Купил сегодня чизбургер. Он был подгоревший», — написал один из них. «Вчера я заказал блюдо с майонезом с огурцами. Соуса нам не дали, хотели оставить и без напитка. Между бургерами были только котлеты и 1 ломтик соленого огурца», — добавил другой.
На снимке, размещенном клиентом хаапсалуского Hesburger, видно, что сотрудники не слишком утруждаются:
Опыт клиентов, которые были разочарованы долгим ожиданием и лишь частичным выполнением заказа, повалил в комментариях к посту как на стол пилорамы:
«Сегодня мы тоже ждали наш заказ 50 минут, и когда мы его получили, в заказе не было 2 бургеров и картофеля фри».
«Мы ждали час и 20 минут и оказалось, что не хватает одного набора. Это происходит не в первый раз»
«Я ждал свой какао 20 минут»
«Точно то же самое произошло с нами несколько дней назад. Ждали час, половины заказа не было»
«То, что чего-то не хватает в заказе, — довольно распространенное явление. Однажды мне пришлось вернуться, чтобы забрать бургер для ребенка. Второй раз она опять не положили бургер ребенку, и естественно было уже 10 вечера, отговорка была что кухня закрыта и больше ничего не делают, деньги обещали вернуть, чего пока нет(около года прошло). Так что да, настоятельно рекомендуется проверять заказ перед отъездом».
«Вчера ребенок пришел домой с набором. Дома оказалось, что картофеля фри нет».
«Я сделал предварительный заказ, но мне все равно пришлось ждать его 20 минут».
«Сегодня мы получили куриную корзину только с нагитсами и салатом. Я совершенно не понимаю, как можно забыть такую большую часть, как картофель фри, который занимает половину коробки».
Разумеется, в комментариях также обсуждались возможные причины проблем и их решения.
«Сотрудников мало, учеников слишком рано ставят работать самостоятельно», — сказал один из них. «Зависит от работников. Два парня, которые сегодня были в кассе, большую часть времени ходили из стороны в сторону, пока я ждал свой заказ в течение часа», — сказал другой.
«Надо просто нанять порядочного и толкового менеджера, тогда все будет хорошо», — было предложено решение. Однако, поскольку заведение долгое время работало плохо, некоторые считают, что смена чего-либо, кроме смены франчайзи, не поможет.
«Приносим извинения за неудобства. Мы проинформировали команду Хаапсалу, поговорили об этом и вместе сделаем все, чтобы такого не произошло в будущем», — прокомментировала Postimees Иева Салмела, менеджер по развитию Hesburger, добавив: «Пожалуйста, всегда немедленно сообщайте местной команде, если есть любые жалобы. Мы найдем решение вместе сразу! В недавно отремонтированном ресторане Haapsalu работают новые люди, которые только что закончили обучение».