Заведение с самым медленным обслуживанием в Хаапсалу - ресторан быстрого питания?

Недавно в группе жителей Хаапсалу и Ляэнемаа в Facebook был сделан пост, где клиент местного Hesburger поделился крайне неприятным опытом. А именно, женщина ждала своего заказа целый час, но когда она его получила, половина заказа отсутствовала. Мясо между гамбургерами было сырым, и вдобавок ко всему на нем были чьи-то волосы.

«Что происходит в нашем Hesburger. Все время какой-то бред. После ремонта ничего не изменилось. Долгое время ожидания и заказы выполняются не полностью. Ужасное разгильдяйство», — ответила на пост Регина, которая тоже разочаровалась в ресторане.

«Этот Hesburger в Хаапсалу вообще опустился... Однажды я ждал свою еду с предзаказом 45 минут, передо мной стояли клиенты, которые сделали то же самое и тоже ждали. Они не просматривают заказы по времени. Картофель фри был сырой, потому что много заказов нужно было сделать быстро. Сотрудник по имени Рауль (имя изменено) ходил вокруг и большую часть времени даже не делал ничего руками. Нельзя ставить работать двух учеников одновременно, особенно во время обеда, когда люди заняты и нет времени ждать 45 минут», — поделился негативным опытом очередной клиент.

Помимо длительного ожидания, еда часто не соответствует ожиданиям людей. «Купил сегодня чизбургер. Он был подгоревший», — написал один из них. «Вчера я заказал блюдо с майонезом с огурцами. Соуса нам не дали, хотели оставить и без напитка. Между бургерами были только котлеты и 1 ломтик соленого огурца», — добавил другой.

На снимке, размещенном клиентом хаапсалуского Hesburger, видно, что сотрудники не слишком утруждаются:

Опыт клиентов, которые были разочарованы долгим ожиданием и лишь частичным выполнением заказа, повалил в комментариях к посту как на стол пилорамы:

«Сегодня мы тоже ждали наш заказ 50 минут, и когда мы его получили, в заказе не было 2 бургеров и картофеля фри».

«Мы ждали час и 20 минут и оказалось, что не хватает одного набора. Это происходит не в первый раз»

«Я ждал свой какао 20 минут»

«Точно то же самое произошло с нами несколько дней назад. Ждали час, половины заказа не было»

«То, что чего-то не хватает в заказе, — довольно распространенное явление. Однажды мне пришлось вернуться, чтобы забрать бургер для ребенка. Второй раз она опять не положили бургер ребенку, и естественно было уже 10 вечера, отговорка была что кухня закрыта и больше ничего не делают, деньги обещали вернуть, чего пока нет(около года прошло). Так что да, настоятельно рекомендуется проверять заказ перед отъездом».

«Вчера ребенок пришел домой с набором. Дома оказалось, что картофеля фри нет».

«Я сделал предварительный заказ, но мне все равно пришлось ждать его 20 минут».

«Сегодня мы получили куриную корзину только с нагитсами и салатом. Я совершенно не понимаю, как можно забыть такую большую часть, как картофель фри, который занимает половину коробки».