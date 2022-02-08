Что месяц рождения может рассказать о потенциальных болезнях человека

Американские ученые выявили связь между заболеваниями, которыми страдают люди, и их датой рождения. Проанализировав медицинские карты пациентов, обращавшихся за помощью в период с 1985 по 2013 годы, они отметили закономерности в диагнозах: чаще всего одним и тем же недугам были подвержены люди, родившиеся в один месяц. Авторы статьи для Колумбийского университета рассказали, каких болезней стоит опасаться.

Тем, кто появился на свет в январе, грозят гипертония и кардиомиопатия. У февральских именинников могут быть проблемы с дыхательными путями, а также вероятно развитие атеросклероза. Детям марта следует опасаться сердечной недостаточности и порока митрального клапана. Апрель может «наградить» новорожденных стенокардией. Тем, чей день рождения приходится на май, в самом начале жизненного пути угрожает преждевременное появление на свет и низкий вес при рождении.