Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту
Пользователи соцсети напомнили простой способ побороть бессонницу за минуту, пишет Пятый канал.
Пользователи соцсети напомнили простой способ побороть бессонницу за минуту, пишет Пятый канал.
Технику некогда разработал доктор медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейлом.
Существует действенный способ одолеть бессонницу, помогающий погрузиться в царство Морфея всего за минуту. Его изложил в публикации пользователь китайской социальной сети WeChat.
Он напомнил читателям о технике, разработанной доктором медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейлом. Ее суть заключается в дыхательной практике, которая позволяет прогнать тревожность и успокоить нервную систему.
Для получения нужного эффекта необходимо держать кончик языка между верхними зубами и небом и соблюдать определенную последовательность вдохов и выдохов. Считая до четырех необходимо сделать вдох, а затем задержать дыхание и досчитать до семи. После этого во время счета до восьми длится выдох через рот. Губы должны при этом находиться в таком положении, чтобы получался свистящий звук.
Таким образом удается нормализовать работу парасимпатической нервной системы человека — тревожные мысли уходят, а организм погружается в сон.
Отмечается, что эффективность методики по некоторым данным превышает результативность лекарственных средств, а кроме того, несет в себе пользу для здоровья.
Если практиковать дыхательную гимнастику на регулярной основе, это поможет снизить кровяное давление и улучшить пищеварительную функцию, утверждает пользователь. Первоначально нужно делать по четыре таких подхода два раза в день, а через месяц увеличить их до восьми. Результат будет заметен через четыре-шесть недель.
Кроме того, автор обращения советует прибегать к этой технике, чтобы усмирить гнев или раздражение.