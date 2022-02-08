Чужое лицо: в Сети появилось фото неузнаваемой Елены Яковлевой после сообщения о тяжелой болезни

Звезда культовой советской драмы «Интердевочка» была и остается одной из самых по-настоящему народных актрис. Однако на днях стало известно о тяжелой болезни Елены Алексеевны. Из-за неизвестного недуга Яковлевой (на сегодняшний день никто толком и не знает, с чем именно сейчас ведет борьбу актриса) руководство театра «Современник» было вынуждено объявить об отмене всех спектаклей с ее участием. Как признался директор «Ленкома» Марк Варшавер, ситуация с приболевшей актрисой лишний раз доказывает прописную истину, что театру просто необходимо иметь вторые составы.

«Театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы. Я не могу плохо относиться к нему из-за его любимой дочурки. Но, видимо, Марк Анатольевич испортил дочь окончательно», — заявил Варшавер в интервью изданию «Телепрограмма».

При этом фанаты актрисы, которая упорно отказывается от соцсетей, пребывают сейчас в состоянии шока. Ведь никто толком не знает, что на самом деле происходит в жизни неунывающей при обычных обстоятельствах «Каменской». Чтобы немного поднять настроение всем почитателям таланта Яковлевой, в ее фанатском аккаунте в Instagram появилось необычное фото. В кадре запечатлена любимая актриса, чье лицо выглядит совершено чужим и неузнаваемым.