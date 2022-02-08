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В детство впадает: новый образ Пугачевой разнесли в Сети

Алла Пугачева ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

«Шалость» Примадонны явно не удалась, рассказывает Topnews.

Примадонна российской эстрады с каждым годом одевается все экстравагантнее. Так, знаменитые балахоны, ставшие фирменным сценическим образом Аллы Пугачевой, сменились ультракороткими юбчонками вкупе с мушкетерскими ботфортами.

В последние годы певица продолжает свои эксперименты с нарядами, и если некоторые из них действительно удачны, то последний образ Пугачевой получился просто провальным, на что не преминули обратить внимание пользователи.

«Городская сумасшедшая» – именно так назвали работу стилиста Игоря Гуляева, нарядившим Примадонну в нелепые одежды.

В Инстаграме Гуляева красуется фотография, где Алла Борисовна одета в странную лохматую шляпу с траурным цветком на ленте, зеленое короткое манто и цепь, которой позавидует дворовый пес.

И хотя стилист пояснил, что «они так хулиганят», подписчики все восприняли в серьез и высказали свое мнение о звездных шалостях.

«Это не хулиганство, это в детство впадает. Если бы по городу в этой одежде прошла какая-нибудь женщина, я бы подумала, что она того», – пишет один комментатор. Общий вердикт был безжалостен: «Как пугало с огорода», – заявили критики.

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