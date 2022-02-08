В детство впадает: новый образ Пугачевой разнесли в Сети

Примадонна российской эстрады с каждым годом одевается все экстравагантнее. Так, знаменитые балахоны, ставшие фирменным сценическим образом Аллы Пугачевой, сменились ультракороткими юбчонками вкупе с мушкетерскими ботфортами.

В последние годы певица продолжает свои эксперименты с нарядами, и если некоторые из них действительно удачны, то последний образ Пугачевой получился просто провальным, на что не преминули обратить внимание пользователи.

«Городская сумасшедшая» – именно так назвали работу стилиста Игоря Гуляева, нарядившим Примадонну в нелепые одежды.

В Инстаграме Гуляева красуется фотография, где Алла Борисовна одета в странную лохматую шляпу с траурным цветком на ленте, зеленое короткое манто и цепь, которой позавидует дворовый пес.

И хотя стилист пояснил, что «они так хулиганят», подписчики все восприняли в серьез и высказали свое мнение о звездных шалостях.