Дочь Заворотнюк прокомментировала слив фото тяжелобольной матери в СМИ
Анна Заворотнюк ответила и на вопрос о том, почему она не поздравила Петра Чернышева в соцсетях, пишет Topnews.
Анна Заворотнюк ответила и на вопрос о том, почему она не поздравила Петра Чернышева в соцсетях, пишет Topnews.
Изначально достоверность фото не подтверждалась, однако недавно дочь актрисы дала понять, что на снимке действительно ее мать. Такой вывод можно сделать после комментариев девушки по этой теме. В сториз своего Instagram Анна Заворотнюк разместила комментарии к вопросу подписчиков. Так, один из пользователей спросил ее об отношении к сливу фото в Интернет.
Кроме того, она ответила на вопрос о том, когда уже “любопытные люди” отстанут от ее матери.
К слову, девушке также задали вопрос о том, почему она не поздравила Петра Чернышева с днем рождения в соцсетях. Судя по всему, подписчики ждали трогательной речи, однако этого не произошло. “А почему должна была?” – спросила в ответ 26-летняя Анна.