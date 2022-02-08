Дочь Заворотнюк прокомментировала слив фото тяжелобольной матери в СМИ

В Сети продолжают обсуждать фото, сделанное камерой ГИБДД. Напомним, что в кадре запечатлен муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев за рулем автомобиля, а рядом с ним сидит женщина. Предположительно, это Анастасия Заворотнюк.

Изначально достоверность фото не подтверждалась, однако недавно дочь актрисы дала понять, что на снимке действительно ее мать. Такой вывод можно сделать после комментариев девушки по этой теме. В сториз своего Instagram Анна Заворотнюк разместила комментарии к вопросу подписчиков. Так, один из пользователей спросил ее об отношении к сливу фото в Интернет.

“Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим”, – написала она.

Кроме того, она ответила на вопрос о том, когда уже “любопытные люди” отстанут от ее матери.

“Ну, что здесь лезть, болеет человек, очень тяжело, нет сил делиться этим, что здесь непонятного?” – возмущается Анна.

ФОТО: Инстаграм

ФОТО: Инстаграм

К слову, девушке также задали вопрос о том, почему она не поздравила Петра Чернышева с днем рождения в соцсетях. Судя по всему, подписчики ждали трогательной речи, однако этого не произошло. “А почему должна была?” – спросила в ответ 26-летняя Анна.