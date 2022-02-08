Вт, 8.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Назван преемник больного Маслякова на играх КВН

Александр Масляков ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/TASS

Имя нового ведущего КВН раскрыл Денис Косяков, пишет Topnews.

Стало известно, кто может заменить заразившегося коронавирусом ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом на своем YouTube рассказал комик Денис Косяков.

По его словам, новый ведущий появится как минимум в 1/8 финала игры, а дальше «будет видно». «Секрет раскрыт… Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», – утверждает Косяков.

Напомним, что Александр Масляков ведет КВН с 1964 года. С того времени он не пропустил ни одной игры. В прошлом году он намекал на возможность ухода из КВН. Однако решение об этом принято не было.

На этом фоне появились слухи о том, что телеведущий намерен найти себе замену в «Клубе веселых и находчивых».

НАВЕРХ
Back