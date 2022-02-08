Назван преемник больного Маслякова на играх КВН

Стало известно, кто может заменить заразившегося коронавирусом ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом на своем YouTube рассказал комик Денис Косяков.

По его словам, новый ведущий появится как минимум в 1/8 финала игры, а дальше «будет видно». «Секрет раскрыт… Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», – утверждает Косяков.

Напомним, что Александр Масляков ведет КВН с 1964 года. С того времени он не пропустил ни одной игры. В прошлом году он намекал на возможность ухода из КВН. Однако решение об этом принято не было.