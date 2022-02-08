Назван преемник больного Маслякова на играх КВН
Имя нового ведущего КВН раскрыл Денис Косяков, пишет Topnews.
Имя нового ведущего КВН раскрыл Денис Косяков, пишет Topnews.
По его словам, новый ведущий появится как минимум в 1/8 финала игры, а дальше «будет видно». «Секрет раскрыт… Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», – утверждает Косяков.
Напомним, что Александр Масляков ведет КВН с 1964 года. С того времени он не пропустил ни одной игры. В прошлом году он намекал на возможность ухода из КВН. Однако решение об этом принято не было.
На этом фоне появились слухи о том, что телеведущий намерен найти себе замену в «Клубе веселых и находчивых».