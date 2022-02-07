Приговоренный в 2011 году решением государственного суда к пожизненному заключению Олег Козлов, совершивший тройное убийство в Виймси, начиная с 2015 года выступает в суде в качестве истца, так как считает, что его достоинство было задето в передаче Eluaegsed, вышедшей в эфире Kanal 2. Мужчина требует от медиаконцерна Postimees Group возмещения морального ущерба.

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В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось судебное заседание, на котором присутствовали представители обеих сторон. В начале заседания Илья Зуев, представляющий Олега Козлова, выразил недовольство присутствием журналиста. «Я против этого. Мы имеем дело с личными данными, и я считаю, что это нарушает права моего клиента», – пояснил он. Затем Зуев сделал предложение рассмотреть дело в закрытом режиме.