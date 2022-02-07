«Пиццу родила»: Бузову разнесли в Сети за неприличное фото с раздвинутыми ногами и вывалившейся грудью

«А что у Вас сегодня было на обед?» – поинтересовалась она.
Однако пользователи Сети не оценили задумку ведущей шоу ЮАР, по сюжету которого участницам предстоит самостоятельно добывать себе еду, пишет TopNews.ru.
Многие юзеры посчитали снимок пошлым и вульгарным, указав также на вываливающуюся из купальника грудь звезды.
«Пиццу родила», «Волочкова на минималках», «Фу, пошло и некрасиво», – пишут фолловеры.
Бузова не прокомментировала выпады в свой адрес.
К слову, недавно знаменитость стала гостьей ASK и откровенно рассказала о разрыве со своим бойфрендом, блогером Давой.
Звезда отметила, что после расставания замкнулась в себе и постоянно мониторила соцсети своего бывшего возлюбленного. По ее словам, боль прошла после того, как она осознала в себе отсутствие интереса продолжать наблюдать за жизнью блогера в виртуальном мире.