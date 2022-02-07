«Пиццу родила»: Бузову разнесли в Сети за неприличное фото с раздвинутыми ногами и вывалившейся грудью

«А что у Вас сегодня было на обед?» – поинтересовалась она.

Однако пользователи Сети не оценили задумку ведущей шоу ЮАР, по сюжету которого участницам предстоит самостоятельно добывать себе еду, пишет TopNews.ru.

Многие юзеры посчитали снимок пошлым и вульгарным, указав также на вываливающуюся из купальника грудь звезды.

«Пиццу родила», «Волочкова на минималках», «Фу, пошло и некрасиво», – пишут фолловеры.

Бузова не прокомментировала выпады в свой адрес.

К слову, недавно знаменитость стала гостьей ASK и откровенно рассказала о разрыве со своим бойфрендом, блогером Давой.