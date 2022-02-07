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«Пиццу родила»: Бузову разнесли в Сети за неприличное фото с раздвинутыми ногами и вывалившейся грудью

Ольга Бузова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Звезда «Дома 2», ставшая ведущей шоу «Звезды в Африке» разместила снимок, на котором она позирует в купальнике. Бузова сидит на шезлонге с кулинарным колпаком в руках. Перед ней, прямо между ног, стоит тарелка с пиццей, один кусочек которой она держит в руке.

«А что у Вас сегодня было на обед?» – поинтересовалась она.

Однако пользователи Сети не оценили задумку ведущей шоу ЮАР, по сюжету которого участницам предстоит самостоятельно добывать себе еду, пишет TopNews.ru.

Многие юзеры посчитали снимок пошлым и вульгарным, указав также на вываливающуюся из купальника грудь звезды.

«Пиццу родила», «Волочкова на минималках», «Фу, пошло и некрасиво», – пишут фолловеры.

Бузова не прокомментировала выпады в свой адрес.

К слову, недавно знаменитость стала гостьей ASK и откровенно рассказала о разрыве со своим бойфрендом, блогером Давой.

Звезда отметила, что после расставания замкнулась в себе и постоянно мониторила соцсети своего бывшего возлюбленного. По ее словам, боль прошла после того, как она осознала в себе отсутствие интереса продолжать наблюдать за жизнью блогера в виртуальном мире.

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