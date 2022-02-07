Назван лучший российский фильм 2021 года

«Капитан Волконогов бежал» рассказывает о служащем правоохранительных органов, которого объявляют в розыск и пытаются арестовать. Персонаж бежит от коллег, раскаивается в своих поступках и пытается вымолить прощение у обиженных им людей. Главную роль в ленте исполнил Юра Борисов, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что Борисов получил премию «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль». Он поблагодарил создателей фильма за возможность поэкспериментировать во время работы над проектом.

Приз за режиссуру получила Кира Коваленко, снявшая ленту «Разжимая кулаки». Сценарий, над которым работала Коваленко, Антон Яруш и Любовь Мульменко, тоже был удостоен награды. Снявшаяся в фильме Милана Агузарова была отмечена в категории «Лучшая женская роль».