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Назван лучший российский фильм 2021 года

Кадр из фильма "Капитан Волконогов сбежал". ФОТО: Kinoff

«Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова был назван лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков. Уточняется, что ранее эта картина представляла Россию на международном Венецианском кинофестивале, а также участвовала в «Кинотавре» и эстонском кинофестивале  PÖFF.

«Капитан Волконогов бежал» рассказывает о служащем правоохранительных органов, которого объявляют в розыск и пытаются арестовать. Персонаж бежит от коллег, раскаивается в своих поступках и пытается вымолить прощение у обиженных им людей. Главную роль в ленте исполнил Юра Борисов, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что Борисов получил премию «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль». Он поблагодарил создателей фильма за возможность поэкспериментировать во время работы над проектом.

Приз за режиссуру получила Кира Коваленко, снявшая ленту «Разжимая кулаки». Сценарий, над которым работала Коваленко, Антон Яруш и Любовь Мульменко, тоже был удостоен награды. Снявшаяся в фильме Милана Агузарова была отмечена в категории «Лучшая женская роль».

Любовь Мульменко также получила приз за лучший дебют. Критики отметили ее мелодраму «Дунай». «Расторгуев» Евгении Останиной победил среди документальным фильмов, а лучшим анимационным проектом признали «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой.

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