Что бы вы купили, если бы вернулись в СССР на один день?

Takprosto.cc подготовил небольшой список вещей и продуктов, которым точно стоит уделить внимание, как только окажешься на денек в СССР. Не зря Союз славился высшим качеством производимых технологий и продуктов, ведь даже сейчас иногда можно услышать, что «тогда было лучше».

Как вернуться в прошлое?

У каждого точно будут конкретные пожелания, которые он хотел бы осуществить, на день оказавшись в прошлом. Кто-то бы попал в беззаботное детство, кто-то в бессонную юность, а кто-то вновь бы переживал ценные моменты зрелости.

Почувствовать вкус беззаботности

Каждому бы точно захотелось отведать вкуснейший пломбир из СССР. Да, того, что был сделан по госту и только из натурального сырья. Как его с удовольствием смаковали не только малыши, но и взрослые. И за уши было не оттащить. Тот пломбир имел очень короткий срок хранения, что еще раз подтверждало, что сделан он из настоящего молока.

А каков был молочный коктейль? Ну-ка, припомни его вкус. Такая ароматная сладость всего за 10 копеек. Хотя сейчас кажется, что 10 копеек уже ничего не стоят, но при Союзе на эти деньги ты купил бы два вкуснейших рогалика и, уплетая за обе щеки, бежал бы к друзьям.

Ощутить аромат молодости

Вот без чего бы точно не обошлось возвращение во времена Союза, так это без духов «Шахразада» фабрики «Алые паруса». Это сейчас их небрежно относят к статусу «винтаж», а тогда «Шахразада» была мечтой каждой модницы. И это бесспорно.

Конечно, каждая вспомнит те духи, которые приходились по душе именно ей. Но вновь почувствовать настоящий запах любимых духов — это точно должно вписаться в твои планы на время путешествия в прошлое.

Техника на века

Если у кого-то и сейчас работает советская мясорубка или миксер, тот точно счастливчик. Эта техника пережила десятки лет и вполне может прослужить столько же. Она всегда была надежной, ведь сделана только из качественного материала. Сделано людьми для людей.

Даже кажется, что такие аппараты и вкус приготовленных блюд автоматически улучшают. И тесто пышнее получится, и мясо нежнее. Как знать, это такая магия или же простая ностальгия не дает трезво оценить происходящее. Но мы точно знаем, что частичка приятных эмоций однозначно добавляет вкуса.

Натуральное мыло

Эх, вот ведь не было когда-то случая, который обходился без качественного, советского хозяйственного мыла. Оно и пятна отстирать могло, и от прыщей спасти, и от насморка. И против тли боролись, применяя мыло, и с грибком всяким. И от нарывов мыло помогало, и от отеков и укусов.

Какое же фантастическое средство. Умели люди делать! Да так, чтобы на века. Казалось бы, обычное мыло, а ты сидишь и думаешь, как вернуться в прошлое и не забыть бы такую важную мелочь. Но мелочь ли? Точно нет.

Постельное белье из настоящего льна

Такое белье матери дочерям собирали в приданое. Оно от жары летом спасало, а зимой согревало не хуже современных пледов и покрывал. И как только такое получалось? Да ответ же простой — сделано было такое белье из настоящего льна. Не то что сейчас, потянешь за кончик — и уже разорвалось всё.

Кажется, что тогда такие простыни имели какое-то свое волшебство. Может, мы тогда просто были молодыми? И наши беззаботные души радовались всему, что только видели на своем пути, и делились этой радостью с остальными? И никакие деньги, гаджеты и модные вещи нам были не нужны.

Снова прожить обычный день

Ах, если бы можно было! Рвануть бы в прошлое, бежать навстречу юности изо всех сил. А там родители, такие молодые, такие улыбчивые. И обнимать их, обнимать, что есть сил. Смеяться, шутить, бежать босиком по тем самым улочкам, где когда-то уже бегал, когда был маленьким.

Советские рубли ФОТО: скриншот видео

Объедаться самым вкусным мороженым, угощать всех вокруг молочными коктейлями, квасом, выпечкой. А люди все такие — открытые, добрые, у каждого в глазах радость. Вот бы собраться всем вместе да накрыть стол, петь любимые песни, пока не покажется утренняя заря, и танцевать, пока хватит сил.