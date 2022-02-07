Фото: в таллиннском парке появились ледяные мифические существа

«В парке Туви уже второй год подряд будут установлены большие и маленькие ледяные скульптуры. В этот раз можно будет посмотреть на семь ледяных скульптур различных мифических существ. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то некоторые скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и по ним лазить», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.