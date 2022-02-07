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Фото: в таллиннском парке появились ледяные мифические существа

В субботу вечером, 5 февраля, таллиннский парк Туви (Суур-Амеэрика 14а) вновь превратится в парк ледяных скульптур.

«В парке Туви уже второй год подряд будут установлены большие и маленькие ледяные скульптуры. В этот раз можно будет посмотреть на семь ледяных скульптур различных мифических существ. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то некоторые скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и по ним лазить», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Ледяные скульптуры изготовилп фирма Frostiart Baltic. Их авторами являются Донатас Мокус, Инесе Вальтере, Карлис Иле и Майа Иле.

Ледяные скульптуры простоят в парке Туви настолько долго, насколько этого позволит погода.

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