В июле суперзвезда электронной танцевальной музыки DJ Tiësto зажжет на Таллиннском певческом поле

Tiësto – артист, не нуждающийся в долгом представлении, ведь он считается одним из лучших в истории электронной танцевальной музыки. Диджей и продюсер, покоривший весь мир, на протяжении своей карьеры не раз удостаивался престижной награды «Грэмми» и подарил слушателям множество танцевальных хитов, получавших статус платинового диска. Наиболее свежая композиция, The Motto, записанная совместно с очаровательной поп-певицей Эйвой Макс – третий по счету сигнл Tiësto с его будущего студийного альбома, взбудораживший все хит-парады и радиоэфиры во всем мире.

Издание Mixmag, посвященное танцевальной музыке, назвало Tiësto лучшим диджеем всех времен. Не скупятся на похвалы в адрес талантливого продюсера и другие – к примеру, журнал Billboard присвоил Tiësto титул «Крестного отца EDM», а по версии журнала Rolling Stone, это диджей номер один в мире.

Нидерландский продюсер и музыкант, исполняющий электронную музыку, продал более 36 миллионов своих альбомов, за его творчеством следят более 30 миллионов активных фанатов со всего мира. Бесчисленное количество альбомов, синглов, ремиксов и других примечательных работ этого кумира всех народов собрало на разных платформах уже более 8 миллиардов прослушиваний. Наиболее заметная из последних композиций Tiësto, The Business, долгое время доминировала в эфире эстонских радиостанций. За ним следовал сингл Don’t Be Shy, записанный с латиноамериканской исполнительницей Karol G.

На протяжении всей своей карьеры Tiësto сотрудничал с невероятно талантливыми единомышленникам, среди которых, например, Post Malone, Рита Ора, Diplo, Мартин Гаррикс, Busta Rhymes, The Chainsmokers, Gucci Mane, Icona Pop и многие другие. Tiësto, который начинал с андеграудных танцевальных хитов и достиг резиденции в Лас-Вегасе и признания, стирающего всяческие границы между жанрами, является идеальным примером того, что представляет собой успешная карьера в современном мире танцевальной музыки.