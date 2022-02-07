ТОП-10: эти секс-игрушки стали самыми покупаемыми среди жителей Эстонии в прошлом году

По словам Тимо Маюри, руководителя Hot Lips, в прошлом году жители Эстонии купили секс-игрушек больше, чем когда-либо прежде. «Когда в экономике дела идут хорошо, люди настроены более позитивно, их сексуальная активность выше, и они готовы больше экспериментировать. А в последние два года рост объёма продаж чётко коррелирует с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, – когда люди проводят дома больше времени, наблюдается скачок в продажах секс-игрушек», – сказал Маюри.

«Предпочтения жителей Эстонии за последние годы значительно изменились – люди становятся всё более раскрепощёнными, и в наш рейтинг прошлого года попали совершенно новые товары. Первые два места заняли бесконтактные стимуляторы клитора, которые сейчас совершают революцию во всём мире. Например, в Hot Lips в прошлом году их было куплено 6000 штук. Ещё одной растущей тенденцией является интерес жителей страны к БДСМ, то есть, немного более жёстким играм», — сказал Маюри и добавил, что явно на подъёме находятся также вибраторы, предназначенные для совместного использования парами.

«В целом в объёме продаж за последние годы сократилась доля шуточных игрушек и товаров для розыгрышей. Сначала люди приходили в универмаг эротики, скорее, ради шутки, но сейчас в основном покупаются товары, предназначенные для реального использования», — добавил глава Hot Lips.

В прошлом году в ТОП самых продаваемых секс-товаров в Эстонии впервые попали довольно дорогие полноразмерные секс-куклы.

Самые продаваемые в Эстонии товары Hot Lips в 2021 году:

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