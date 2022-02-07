Пн, 7.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ТОП-10: эти секс-игрушки стали самыми покупаемыми среди жителей Эстонии в прошлом году

Девушка с бананом. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Самый большой в Эстонии универмаг эротики Hot Lips опубликовал список самых популярных секс-игрушек 2021 года. Оказалось, что предпочтения жителей Эстонии за последние годы значительно изменились.

По словам Тимо Маюри, руководителя Hot Lips, в прошлом году жители Эстонии купили секс-игрушек больше, чем когда-либо прежде. «Когда в экономике дела идут хорошо, люди настроены более позитивно, их сексуальная активность выше, и они готовы больше экспериментировать. А в последние два года рост объёма продаж чётко коррелирует с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, – когда люди проводят дома больше времени, наблюдается скачок в продажах секс-игрушек», – сказал Маюри.

«Предпочтения жителей Эстонии за последние годы значительно изменились – люди становятся всё более раскрепощёнными, и в наш рейтинг прошлого года попали совершенно новые товары. Первые два места заняли бесконтактные стимуляторы клитора, которые сейчас совершают революцию во всём мире. Например, в Hot Lips в прошлом году их было куплено 6000 штук. Ещё одной растущей тенденцией является интерес жителей страны к БДСМ, то есть, немного более жёстким играм», — сказал Маюри и добавил, что явно на подъёме находятся также вибраторы, предназначенные для совместного использования парами.

«В целом в объёме продаж за последние годы сократилась доля шуточных игрушек и товаров для розыгрышей. Сначала люди приходили в универмаг эротики, скорее, ради шутки, но сейчас в основном покупаются товары, предназначенные для реального использования», — добавил глава Hot Lips.

В прошлом году в ТОП самых продаваемых секс-товаров в Эстонии впервые попали довольно дорогие полноразмерные секс-куклы.

Самые продаваемые в Эстонии товары Hot Lips в 2021 году:

  1. Стимулятор для клитора Satisfyer Pro 2
  2. Стимулятор для клитора Satisfyer 1
  3. 22-сантиметровый дилдо Fantasy
  4. Анальный лубрикант Easyglide
  5. Вибратор с двумя моторами для пар
  6. Снижающий чувствительность аэрозоль для мужчин
  7. 5,5-сантиметровый карманный вибратор Mini для женщин
  8. Искусственные вагина и попка Aleska
  9. Мастурбатор для мужчин Satisfyer Men Classic
  10. Полноразмерная секс-кукла Golden Doll

Основанный в 1991 году Hot Lips является старейшим и крупнейшим в Эстонии универмагом эротики, в котором представлено более 10 000 различных товаров.

НАВЕРХ
Back