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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз

Кайли Дженнер и Тревис Скотт ФОТО: Andy Kropa

У Кайли Дженнер и ее возлюбленного Трэвиса Скотта родился второй ребенок. Об этом Кайли сама сообщила своим подписчикам в Instagram, пишет Сплетник.

2.02.22,

— подписала Дженнер опубликованную фотографию руки новорожденного малыша, поставив рядом с датой эмодзи в виде синего сердечка.

О второй беременности Кайли в конце августа сообщили источники из ее окружения, поделившись радостными известиями со СМИ. Впрочем, поклонники давно стали подозревать, что Дженнер готовится стать мамой во второй раз. Они обратили внимание, что на снимках в сторис Кайли выглядит иначе, нежели на фото в ленте в Instagram.

Первую беременность телезвезда тоже не афишировала, и лишь только когда уже родила дочь Сторми, рассказала о прибавлении в семье.

Со Скоттом Дженнер встречается уже четыре года. Правда, они неоднократно расставались, а затем сходились вновь. Об очередном возобновлении их отношений стало известно в начале лета.

Стоит отметить, что даже во время своих расставаний Трэвис и Кайли всегда поддерживали хорошие отношения и вместе воспитывали дочку, которая в этом году отметила свое трехлетие.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Трэвисом Скоттом ФОТО: TOMMASO BODDI / AFP
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