Жители Копли впервые за долгое время заметили вежливого водителя трамвая: это большая редкость!

В группе Kopli внимание привлекает пост про трамвай, остановившийся у дома по адресу Копли, 86 и его водителя. «Respect! молодому водителю трамвая #171 вышел и помог девушке занести коляску в трамвай», — написано под снимком, сделанным недалеко от трамвая.

Публикация получила положительный отклик, и люди находят эту помощь очень редкой. Однако многие также задавались вопросом, были ли в трамвае мужчины, которые могли бы помочь молодой девушке.

Одна женщина написала в комментарии, что коляска весит всего десять килограммов, что не должно быть проблемой для любого мужчины.