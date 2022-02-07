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Жители Копли впервые за долгое время заметили вежливого водителя трамвая: это большая редкость!

Tallinna trammid. Pilt illustreeriv. ФОТО: Liis Treimann

В группу в Facebook, посвященную Копли, добавлен пост, который обращает внимание на молодого водителя трамвая, который помогает пассажирам.

В группе Kopli внимание привлекает пост про трамвай, остановившийся у дома по адресу Копли, 86 и его водителя. «Respect! молодому водителю трамвая #171 вышел и помог девушке занести коляску в трамвай», — написано под снимком, сделанным недалеко от трамвая.

Публикация получила положительный отклик, и люди находят эту помощь очень редкой. Однако многие также задавались вопросом, были ли в трамвае мужчины, которые могли бы помочь молодой девушке.

Одна женщина написала в комментарии, что коляска весит всего десять килограммов, что не должно быть проблемой для любого мужчины.

Трамвай в Копли. Фото иллюстративное. ФОТО: Remo Tõnismäe
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