Как правильно варить пельмени: инструкция

Секреты приготовления пельменей — в инструкции «Рамблера».

1. Разморозьте пельмени

Опускать замороженные пельмени в кипящую воду — ошибка. Необходимо, чтобы температура продукта была максимально близка к комнатной. В этом случае тесто, размораживаясь, впитает в себя нужное количество воды, станет более пластичным и при погружении в горячую воду не треснет.

2. Правильно рассчитайте количество воды

Для приготовления 500 граммов пельменей необходимо 1,5 литра воды. Жидкости можно взять немного меньше, если вы предпочитаете есть пельмени с бульоном. Меньшее количество воды сделает бульон более насыщенным.

3. Добавьте специи

Соль (на 1 литр воды нужна 1 чайная ложка), лавровый лист (2-3 штуки) и черный перец (3-4 горошины) добавляем в момент закипания воды. Также можно добавить и другие приправы на свой вкус. После этого можно опускать в воду пельмени.

4. Правильно варите