Как правильно варить пельмени: инструкция
В приготовлении такого на первый взгляд простого блюда, как пельмени, есть свои нюансы. Чтобы они получились вкусными, сочными и мягкими необходимо соблюдать некоторые правила.
В приготовлении такого на первый взгляд простого блюда, как пельмени, есть свои нюансы. Чтобы они получились вкусными, сочными и мягкими необходимо соблюдать некоторые правила.
Секреты приготовления пельменей — в инструкции «Рамблера».
1. Разморозьте пельмени
Опускать замороженные пельмени в кипящую воду — ошибка. Необходимо, чтобы температура продукта была максимально близка к комнатной. В этом случае тесто, размораживаясь, впитает в себя нужное количество воды, станет более пластичным и при погружении в горячую воду не треснет.
2. Правильно рассчитайте количество воды
Для приготовления 500 граммов пельменей необходимо 1,5 литра воды. Жидкости можно взять немного меньше, если вы предпочитаете есть пельмени с бульоном. Меньшее количество воды сделает бульон более насыщенным.
3. Добавьте специи
Соль (на 1 литр воды нужна 1 чайная ложка), лавровый лист (2-3 штуки) и черный перец (3-4 горошины) добавляем в момент закипания воды. Также можно добавить и другие приправы на свой вкус. После этого можно опускать в воду пельмени.
4. Правильно варите
После того, как пельмени погрузили в воду, необходимо довести ее до кипения на сильном огне. Как только пельмени всплывут на поверхность, огонь следует уменьшить до среднего значения и влить в кастрюлю стакан холодной воды. Затем содержимое кастрюли необходимо перемешать и варить пельмени около 8 минут. Использование этого лайфхака (холодная вода) сделает тесто пельменей более мягким, а начинку более сочной.