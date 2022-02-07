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Аферист из Tinder: мошенник притворялся «алмазным принцем» и выманил у женщин миллионы — история стала хитом Netflix

Саймон Леваев ФОТО: Инстаграм

Саймон Леваев годами жил за счёт жертв и выдумал целую вселенную, где он наследник бизнес-империи, за которым охотятся враги. Как его мистификации пришёл конец и что с ним сейчас?

Предупреждение: материал опирается на документальный фильм Netflix, заодно рассказывая и о не упомянутых в нём деталях. Если вы планируете посмотреть «Афериста из Tinder» — лучше сначала сделать это, а уже потом вернуться к статье.

В основе документального фильма под названием The Tinder Swindler («Аферист из Tinder»). В его основе лежит реальная история израильского мошенника Саймона Леваева, который годами жил за счёт женщин: он знакомился с ними в Tinder, выдавал себя за бизнесмена и сына «алмазного короля», дарил дорогие подарки, а потом инсценировал нападение на себя и просил деньги на помощь. Находясь в другой стране якобы по причине безопасности, он на эти деньги уже ухаживал за следующей жертвой.

Афера раскрылась после того, как расследование о Леваеве в 2019 году опубликовала норвежская газета VG — в редакцию обратились девушки из Скандинавии, потерявшие деньги. TJ рассказывает историю мошенника и что происходит с ним сейчас.

Миллионер из сказки

Сесиль Фьеллхой жила в Осло, но затем переехала в Лондон. Девушка была очень активной пользовательницей Tinder с сотнями «мэтчей», и в январе 2018 года ей попался 28-летний мужчина по имени Саймон Леваев. Парень сразу понравился Сесиль: он был симпатичным, стильно одетым, а ссылка на Инстаграм раскрывала некоторые детали его жизни. Саймон оказался успешным бизнесменом: постоянно находился на деловых встречах, путешествовал по миру и вёл роскошный отдых.

После «мэтча» Леваев сразу предложил встретиться в ресторане отеля Four Seasons, поскольку он улетает из страны по делам на следующий день. Реальный Саймон полностью соответствовал своему профилю в Tinder. «Он обладал каким-то магнетизмом. В этом парне было что-то особенное», — вспоминала Фьеллхой.

TJ

Такая занятость совсем не удивляла девушку: она, конечно, сразу же прогуглила человека, с которым собралась на свидание. И обнаружила, что Саймон — сын «алмазного короля», израильского миллиардера Льва Леваева. У Леваева-старшего множество активов (в январе 2022 года он попал в список Forbes «Королей российской недвижимости», также в документальном фильм подчёркиваются его связи с Владимиром Путиным), а Саймон при общении упомянул, что является генеральным директором компании LLD Diamond, ещё одного бизнеса Леваева.

После завтрака парень оплатил счёт и внезапно предложил поехать с ним и его командой в Болгарию на его частном джете. Сесиль никогда в жизни не сталкивалась с подобными свиданиями, и она решила рискнуть. Подругам в чате она объяснила решение сообщением «YOLO» — «Живём лишь один раз».

Быстро собрав вещи (Сесиль подвёз до дома водитель Саймона на «Роллс-Ройсе»), девушка полетела в Софию с «алмазным принцем», его телохранителем Петером, бизнес-партнёром и девушкой с маленькой дочерью. Леваев объяснил, что это его ребёнок, но с матерью они уже не вместе. Во время поездки Сесиль разговорилась с девушкой: та описала Саймона как порядочного человека, который поддерживает её и дочь даже после расставания.

Сесиль, завороженная происходящим, снимала всю поездку: она впервые летела на частном самолёте, впервые ела икру и пила такое дорогое шампанское. Они провели с Саймоном ночь в отеле, а на следующий день девушка вернулась в Лондон. Её переполняли эмоции: они общались каждый день, Саймон снова приехал в Британию просто чтобы встретиться с ней, даже находясь вдали он делал ей дорогие подарки и постоянно окружал вниманием и заботой.

TJ

Всё казалось идеальным. Саймон и Сесиль официально начали встречаться, хоть большая часть отношений и проходила на расстоянии. Леваев постепенно открывался девушке: например, признался, что алмазный бизнес — очень опасная сфера, где готовы пойти на всё, чтобы опередить конкурента. Ему постоянно поступали угрозы, присылали пули и погребальные венки. Петер, глава его охраны, находился рядом постоянно. Поэтому он больше не мог ездить в Лондон — там особенно опасно. Зато Саймон дважды привозил её в Амстердам, а однажды буквально развернул свой джет и приехал в Осло, чтобы увидеться.

Так прошло три месяца. Леваев сообщил, что вскоре сможет вернуться в Британию, и предложил Сесиль жить вместе. Влюблённая Фьеллхой каждый день общалась с парнем и подбирала их будущую квартиру — тем более что «алмазный принц» поручил выбирать из «люксового» жилья. Но мечты о светлом будущем разрушились в одну ночь.

До этого угрозы казались Сесиль чем-то пугающим, но абстрактным, пока Саймон не сообщил, что на него напали. Парень не пострадал — удар принял на себя верный охранник Петер. Но Леваеву пришлось залечь на дно — о возвращении в Лондон и речи не шло. Также бизнесмен заблокировал все карты, чтобы за ним не оставался «цифровой след» от платежей.

Но деньги всё ещё нужны: Саймон продолжал устраивать рабочие встречи, от него зависит судьба сотен сотрудников. И тогда он просит Сесиль о помощи: завести на своё имя кредитку и отдать ему, а также привезти часть необходимой суммы в Амстердам наличными — так не отследить. Конечно, Саймон всё вернет, когда ситуация успокоится — он же миллионер, и девушка неоднократно видела, что он богат. Фьеллхой соглашается. Хоть лимит на кредитке заканчивается каждые несколько дней, она берёт новые. Всего девушка взяла десять кредитов на 250 тысяч долларов.

TJ

Вторая жертва

Тем временем в марте 2018 года жительница Стокгольма Пернилла Сьохольм познакомилась в Tinder с парнем, который, казалось, отвечал всем её представлениям об идеале: он красивый, с ним интересно, он постоянно путешествует и любит своё дело. А ещё он оказался «алмазным принцем». Да, это тот самый Саймон Леваев, и их встреча произошла как раз тогда, когда Сесиль уже выбирала их совместно жильё в Лондоне.

Леваев сказал, что живёт в Амстердаме, и ещё перед первой встречей попросил копию документов Перниллы, чтобы купить ей билет до Нидерландов. У них сразу наладилось общение, и хоть в итоге романтические отношения у них так и не завязались, они стали отличными друзьями и общались каждый день. Однажды он прилетел в Стокгольм просто выпить с Перниллой кофе, потому что у той был плохой день.

Через какое-то время Саймон позвал подругу в путешествие со своей девушкой Полиной: они несколько недель отдыхали на острове Миконос, путешествуя бизнес-классом, ужиная в дорогих ресторанах, отдыхая в «клубах миллионеров» и ночуя в «люксах» отелей.

Всё оплачивал Леваев, хотя на самом деле ситуация была немного иная. Ведь ровно в то же время Сесиль оплачивала все его счета, думая, что помогает любимому вести бизнес в условиях постоянной угрозы для жизни. Она всё ещё верила парню, тем более, что тот ей показал бумаги о переводе даже большей суммы, чем долг — правда, платёж задерживался из-за проблем с картами миллионера.

Соцсети

«Сказка» Перниллы развивалась по похожему сценарию, только в её случае Саймон впервые попросил у неё деньги после восьми месяцев дружбы. Но остальное совпадало: Леваев рассказывал об угрозах, а потом скинул ровно те же фото и видео о том, как на них с Питером «напали», после чего сказал, что ему нужна финансовая помощь на время. Тут ему ещё помог реальный информационный фон: в то же время появлялись новости о давлении на алмазную империю Леваева.

Пернилла отдала Саймону сумму, которую откладывала на покупку жилья: около 50 тысяч долларов.

От «алмазного принца» к «королю бездомных»

Сесиль, оставшись в долгах, была в отчаянии — она позвонила в службу поддержки одного из банков и рассказала о ситуации. Приехавшие представители увидели фото её парня и рассказали, что он мошенник, а Саймон — лишь одно из его имён: «Мужчины, которого я любила, не существовало. Но сказка, в которую я поверила, всё ещё находилась в моём телефоне. Я так хотела, чтобы она была правдой».

Фьеллхой ничего не сказала Леваеву, но заблокировала его везде. Саймон, который перестал получать деньги, от заботы перешёл к угрозам на автоответчик. Сесиль испугалась, ведь помимо телефона, адреса и даже адреса родителей мошенник владел её паспортными данными — девушка поделилась ими, когда оформляла карты.

На этот раз жертва «алмазного принца» не остановилась на первой странице гугла, а углубилась в поисках информации о Леваеве. Тем более что служба безопасности банка American Express посоветовала проверить имя «Шимон Хают». Так девушка узнала, что он в 2015 году уже отбывал тюремный срок в финской тюрьме по обвинению в мошенничестве: он точно так же выдавал себя за миллионера и выманивал деньги у женщин.

Соцсети

Фьеллхой обратилась в редакцию норвежской газеты VG, чтобы та провела расследование. Для этого Сесиль предоставила авторам весь архив общения с Саймоном: переписки, аудиосообщения, фото и видео, банковские выписки.

При помощи израильских коллег журналисты VG больше узнали о Шимоне Хаюте: конечно, он никакой не бизнесмен и не сын короля алмазной империи. Он родился в обычной еврейской семье в Тель-Авиве: в Израиле ему ещё в 2011 году предъявили обвинения в воровстве, подделке документов и мошенничестве, но тот не явился на суд и сбежал в Европу. В 2017 году его снова объявили в розыск в Израиле — уже как Саймона Леваева. Всё, что он делал, — жил за счёт женщин, с которыми знакомился в интернете.

Одна из банковских выписок показала, что со счёта Фьеллхой покупались билеты для Перниллы Сьохольм. Та уже начинала подозревать, что стала жертвой мошенника — Саймон продолжал просить деньги. Она присоединилась к расследованию в статусе «двойного агента» и назначила другу встречу в Мюнхене. Журналисты тайком снимали их совместный ужин, где Леваев пообещал Пернилле отдать долг и подарил свои дорогие часы (анализ показал, что это подделка).

Саймон и Пернилла, скрытая съёмка VG

TJ

«Когда мы садились в его Ferrari, я думала — кто заплатил за это?» — вспоминала девушка. Спустя несколько дней она приехала в Осло и в редакции VG под запись поговорила с Саймоном, обвинив его во лжи и мошенничестве. Тот ответил отрицанием и угрозами.

16 февраля 2019 года VG выпустила материал «Аферист из Tinder», после чего высказываться стали всё новые и новые жертвы. Ссылка попалась на глаза Айлин Шарлотт, которая увидела статью перед посадкой на самолёт — она летала от своего парня. Так уж вышло, что этим парнем был Саймон Леваев.

У нас были серьёзные отношения — мы встречались больше года. Он тоже звал меня на первое свидание в пятизвёздочный отель, тоже путешествовал со мной по миру. Я очень его любила, мы планировали завести семью. Он был таким заботливым: помнил всё до мелочей. Мы уже думали о том, чтобы жить вместе.

В статье были видео с Саймоном, например, где он записывает ролик Сесиль из бизнес-джета, что любит её и скучает. Он отправлял мне ровно то же видео, просто называя другое имя. Сообщения тоже совпадали. Он привозил Сесиль в Амстердам — это мой родной город, в это же время мы уже встречались там. Когда он летал к ней в Осло — мне говорил, что это командировка. «Бизнес-поездку» в Мюнхен он тоже упоминал.

Я получала те же видео с нападением «врагов», тогда я пришла в ужас. Когда я прочитала, что он выманил у женщин миллионы, то сердце буквально остановилось — ведь я уже одолжила ему сотни тысяч долларов.

Айлин Шарлот
одна из жертв Саймона Леваева

Саймон пытался выпутаться и говорил Айлин, что статью заказали его конкуренты, подговорив девушек дать показания, что теперь его лицо в новостях, бизнес в опасности и ему нужна помощь. Он больше не мог знакомиться с женщинами в Tinder после статьи, поняла Шарлот. И решила переиграть мошенника: сделала вид, что поверила, но вместо отправки денег предложила продать его коллекцию брендовой одежды. Получив вещи, так она и сделала — но деньги оставила себе в качестве компенсации.

Сначала Леваев угрожал Айлин, но потом пытался давить на жалость: говорил, у него больше ничего не осталось, выкладывал фото из дешёвых хостелов, писал, что питается объедками. «Алмазный принц» превратился в «бездомного короля». В итоге Айлин узнала, что Саймон собрался в Афины. Она была в курсе, что тот сменил документы на имя Давид Шарон, и сообщила в полицию. Интерпол арестовал его в аэропорту.

TJ

У каждого действия есть последствия

Леваева задержали в июне 2019 года, после чего приговорили к 15 месяцам в израильской тюрьме. Саймон вышел спустя полгода за хорошее поведение и с тех пор спокойно жил в Тель-Авиве. Никакой компенсации жертвам от него не последовало, а норвежская полиция прекратила расследование о мошенничестве в Tinder.

Так продолжалось два с половиной года, пока не вышел фильм на Netflix. Он ворвался в мировые и региональные топы — сейчас он, например, на третьем месте в России. На Rotten Tomatoes у Tinder Swindler 100% положительных отзывов от критиков. Документальный проект и Саймона Леваева обсуждают в соцсетях, а фраза «мои враги преследуют меня» стала мемом в твиттере.

Noone:

Absolutely noone:

Simon Leviev: My enemies are after me😭😭

#tinderswindler

 
Никто: Абсолютно никто: Саймон Леваев: «Мои враги преследуют меня»
The first red flag is a single billionaire on tinder.

#tinderswindler

 
Аккаунт «Мои враги преследуют меня»: «Первый красный флаг — одинокий миллиардер в Tinder»

В фильме раз за разом транслируется другая любимая фраза Леваева: «У каждого действия есть последствия». Но сложилось ощущение, что как раз Саймон с ними и не столкнулся: его Инстаграм мало того, что всё ещё наполнен сценами роскошной жизни, так и количество подписчиков за два дня выросло со 100 до 230 тысяч. В одной из последних сторис Саймон (теперь это, кстати, его официальное имя) разъезжал на «Ролз-Ройсе» по Израилю по дорогам Тель-Авива под песню Тимати. Помимо этого он запустил онлайн-курс «Как преуспеть в бизнесе».

Последствия начались уже на фоне резонанса. Аккаунт Леваева в инстаграме заблокировали — видимо, после многочисленных жалоб пользователей. Представители Tinder заявили, что провели внутреннее расследование, пожизненно заблокировали ему возможность пользоваться сервисом и проверили, что у него не других профилей. А LLD Diamond пришлось выпускать заявление, что Леваев «использовал доброе имя компании и её основателя».

Документалисты отмечают, что в случае «афериста из Tinder» масштаб его мошенничества идёт на миллионы долларов. И главная сила Саймона была в том, что он обходил многие «красные флаги», о которых предупреждают в подобных случаях: он очень долго общался с жертвами, окружал их вниманием и заботой.

Шимон Хают практически использовал модель из романтических фильмов и книг — внезапно появившийся принц. Аферист будто погружал жертв в аналог «Шоу Трумана», где подставные люди играли роли бизнес-партнёров и охранников (мать с ребёнком вообще оказалась одной из девушек, которых он обманул в Финляндии), а показное богатство оплачивали другие.

Также создатели проекта для Netflix (а также девушки-героини) подчёркивают — это не история про вину технологий, в частности, Tinder. Дейтинг-приложение стало лишь инструментом: «Девушки были в курсе о возможной реакции окружающих — жертв обвинят в том, что они сами отдали свои деньги. Но мы хотим сказать, что единственный способ добиться справедливости — разоблачить и не молчать».

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