Аферист из Tinder: мошенник притворялся «алмазным принцем» и выманил у женщин миллионы — история стала хитом Netflix

Сесиль, завороженная происходящим, снимала всю поездку: она впервые летела на частном самолёте, впервые ела икру и пила такое дорогое шампанское. Они провели с Саймоном ночь в отеле, а на следующий день девушка вернулась в Лондон. Её переполняли эмоции: они общались каждый день, Саймон снова приехал в Британию просто чтобы встретиться с ней, даже находясь вдали он делал ей дорогие подарки и постоянно окружал вниманием и заботой.

TJ

Всё казалось идеальным. Саймон и Сесиль официально начали встречаться, хоть большая часть отношений и проходила на расстоянии. Леваев постепенно открывался девушке: например, признался, что алмазный бизнес — очень опасная сфера, где готовы пойти на всё, чтобы опередить конкурента. Ему постоянно поступали угрозы, присылали пули и погребальные венки. Петер, глава его охраны, находился рядом постоянно. Поэтому он больше не мог ездить в Лондон — там особенно опасно. Зато Саймон дважды привозил её в Амстердам, а однажды буквально развернул свой джет и приехал в Осло, чтобы увидеться.

Так прошло три месяца. Леваев сообщил, что вскоре сможет вернуться в Британию, и предложил Сесиль жить вместе. Влюблённая Фьеллхой каждый день общалась с парнем и подбирала их будущую квартиру — тем более что «алмазный принц» поручил выбирать из «люксового» жилья. Но мечты о светлом будущем разрушились в одну ночь.

До этого угрозы казались Сесиль чем-то пугающим, но абстрактным, пока Саймон не сообщил, что на него напали. Парень не пострадал — удар принял на себя верный охранник Петер. Но Леваеву пришлось залечь на дно — о возвращении в Лондон и речи не шло. Также бизнесмен заблокировал все карты, чтобы за ним не оставался «цифровой след» от платежей.

Но деньги всё ещё нужны: Саймон продолжал устраивать рабочие встречи, от него зависит судьба сотен сотрудников. И тогда он просит Сесиль о помощи: завести на своё имя кредитку и отдать ему, а также привезти часть необходимой суммы в Амстердам наличными — так не отследить. Конечно, Саймон всё вернет, когда ситуация успокоится — он же миллионер, и девушка неоднократно видела, что он богат. Фьеллхой соглашается. Хоть лимит на кредитке заканчивается каждые несколько дней, она берёт новые. Всего девушка взяла десять кредитов на 250 тысяч долларов.

TJ

Вторая жертва

Тем временем в марте 2018 года жительница Стокгольма Пернилла Сьохольм познакомилась в Tinder с парнем, который, казалось, отвечал всем её представлениям об идеале: он красивый, с ним интересно, он постоянно путешествует и любит своё дело. А ещё он оказался «алмазным принцем». Да, это тот самый Саймон Леваев, и их встреча произошла как раз тогда, когда Сесиль уже выбирала их совместно жильё в Лондоне.