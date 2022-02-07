Миллион на мечту: Ксения Собчак помогла выжившей в страшном ДТП в Сочи открыть бизнес

Вряд ли они когда-нибудь бы встретились, если б не та злополучная авария в Сочи, в которой обе запросто могли погибнуть. Без жертв тогда не обошлось — 35-летняя Екатерина Тарасова скончалась на месте. Собчак спас от сильных травм ремень безопасности и класс авто, а вот Оксану Садовник врачи буквально собирали по частям.

Сейчас самое страшное позади: женщина чувствует себя гораздо лучше, недавно даже села за руль, — то есть фобии не развилось. А вчера она открыла в Звенигороде собственный бизнес — фотостудию, о которой давно мечтала. Ксения не осталась в стороне, дала средства, чтобы покрыть аренду помещения и ремонт — чуть больше миллиона рублей, а также лично приехала поздравить.

«Мы познакомились, мягко говоря, не в самых приятных, трагических, обстоятельствах. Но я подумала, что, раз уж нас жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, то, пока есть у меня такая возможность, хочу помочь, чтобы какие-то твои мечты осуществились. Искренне желаю, чтобы дальше все было только хорошо. Главное — это твой невероятный оптимизм и целеустремленность, не теряй их», — пожелала Собчак, вручая героине букет цветов.

Оксана встречала гостей с широкой улыбкой на лице, в изящном бледно-розовом костюме. На шее все еще заметен алый шрам от трубки аппарата ИВЛ, у дивана — костыль. Если взглянуть на список ее травм, где есть все — от перелома челюсти и открытой черепно-мозговой до разрыва селезенки и многочисленных ушибов органов, то сам факт, что этот человек стоит перед нами, кажется чудом.

«Пока все еще хожу с палкой, особенно по снегу… Корсет, фиксирующий сломанные ребра, сняла буквально две недели назад, а так и ела в нем, и спала… Езжу на иглоукалывание, верхнюю челюсть пришивали, весь прикус и зубы в сторону поехали — ничего не поделаешь, посещаю зубного, ортопеда, ортодонта. Селезенку удалили, мне ее никто не вернет», — говорит «СтарХиту» потерпевшая.

Огромным стимулом поскорее поправиться для нее стал пятилетний сын — ради ребенка женщина начала вставать с кровати, несмотря на тошноту и головокружения. Собчак неоднократно предлагала помочь Оксане с врачами и реабилитацией, но ее супруг отказывался: сам устроил жену в госпиталь Бурденко, навещал утром и вечером — мыл голову, аккуратно переворачивал, чтобы не было пролежней…