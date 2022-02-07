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Миллион на мечту: Ксения Собчак помогла выжившей в страшном ДТП в Сочи открыть бизнес

Ксения Собчак ФОТО: Инстаграм

Осенью прошлого года Собчак попала в жуткую аварию на пути в аэропорт Сочи. Одна из потерпевших, Оксана Садовник, до сих пор лечит полученные в ДТП травмы. Ксения помогла женщине открыть бизнес и вчера лично приехала поддержать, рассказывает «Стархит».

Вряд ли они когда-нибудь бы встретились, если б не та злополучная авария в Сочи, в которой обе запросто могли погибнуть. Без жертв тогда не обошлось — 35-летняя Екатерина Тарасова скончалась на месте. Собчак спас от сильных травм ремень безопасности и класс авто, а вот Оксану Садовник врачи буквально собирали по частям.

Сейчас самое страшное позади: женщина чувствует себя гораздо лучше, недавно даже села за руль, — то есть фобии не развилось. А вчера она открыла в Звенигороде собственный бизнес — фотостудию, о которой давно мечтала. Ксения не осталась в стороне, дала средства, чтобы покрыть аренду помещения и ремонт — чуть больше миллиона рублей, а также лично приехала поздравить.

«Мы познакомились, мягко говоря, не в самых приятных, трагических, обстоятельствах. Но я подумала, что, раз уж нас жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, то, пока есть у меня такая возможность, хочу помочь, чтобы какие-то твои мечты осуществились. Искренне желаю, чтобы дальше все было только хорошо. Главное — это твой невероятный оптимизм и целеустремленность, не теряй их», — пожелала Собчак, вручая героине букет цветов.

Оксана встречала гостей с широкой улыбкой на лице, в изящном бледно-розовом костюме. На шее все еще заметен алый шрам от трубки аппарата ИВЛ, у дивана — костыль. Если взглянуть на список ее травм, где есть все — от перелома челюсти и открытой черепно-мозговой до разрыва селезенки и многочисленных ушибов органов, то сам факт, что этот человек стоит перед нами, кажется чудом.

«Пока все еще хожу с палкой, особенно по снегу… Корсет, фиксирующий сломанные ребра, сняла буквально две недели назад, а так и ела в нем, и спала… Езжу на иглоукалывание, верхнюю челюсть пришивали, весь прикус и зубы в сторону поехали — ничего не поделаешь, посещаю зубного, ортопеда, ортодонта. Селезенку удалили, мне ее никто не вернет», — говорит «СтарХиту» потерпевшая.

Огромным стимулом поскорее поправиться для нее стал пятилетний сын — ради ребенка женщина начала вставать с кровати, несмотря на тошноту и головокружения. Собчак неоднократно предлагала помочь Оксане с врачами и реабилитацией, но ее супруг отказывался: сам устроил жену в госпиталь Бурденко, навещал утром и вечером — мыл голову, аккуратно переворачивал, чтобы не было пролежней…

«За месяц до Нового года Ксюша приехала ко мне домой, просто встретиться, поговорить, убедиться, что я живая, — вспоминает Садовник. — Рассказала ей, что восстанавливаюсь самостоятельно, занимаюсь часами, за ходунки держусь. Мол, единственное — пропадает аренда студии, мечта моя. Помещение заприметила еще до аварии, ехала в Сочи в йога-тур и думала, что по возвращении, возможно, решусь и открою, наконец, свое дело. Пока лежала переломанная в больнице, муж нашел деньги и заплатил за три месяца вперед, но все застопорилось: нужно делать ремонт, а я до сих пор не в состоянии. Выходило в итоге дорого, ведь тут были голые стены. Ксения перечислила мне миллион частями, который и смогла распределить. Зарплата рабочим вышла только 450 тысяч, плюс мебель, декор. Потом Собчак позвонила мне с личного номера в Новый год, поздравила с праздником, поинтересовалась, как идут дела».

На открытии собрались близкие друзья Оксаны, модели, которых она раньше уже снимала. Новоиспеченная бизнесвумен устроила всем небольшую экскурсию — показала зоны с кроватью, музыкальными инструментами, ванной, кухней. Тут зашел разговор и про готовку, с которой Собчак пока по-прежнему на «вы», и про зефир, к которому питает особую слабость. «А ты, кстати, вообще не выглядишь как девушка рожавшая, такая стройная!» — похвалила Ксения.

Кстати, работает Садовник в стиле ню, под шумок предложила и звездной гостье устроить горячую фотосессию. Правда, та отшутилась, мол, к обнаженке надо внутренне подойти: «Главное, подготовить мужа. Я в свои худшие годы целиком не оголялась, даже настояла, что на обложке Playboy буду в купальнике. Но... еще вернусь к этой теме».

Ксения и сама до сих пор продолжает восстанавливаться после злополучной аварии. «Главный урок — что и на заднем сидении надо пристегиваться. Конечно, мы все родились в рубашке, такие вещи ни для кого бесследно не проходят, — признается ведущая. — У меня тоже есть последствия для здоровья, конечно, не такие, как у Оксаны. Она — настоящий боец, горжусь. Сама хожу к остеопату, он исправляет какие-то смещения, делаю иглоукалывание, продолжаю определенную физиотерапию, хоть и прошло несколько месяцев. Психика у меня крепкая — тут обошлось без специалистов. Скорее была шоковая ситуация, осознание, как за одну секунду все может закончиться. Вот ты обсуждаешь новую программу, строишь планы, и вдруг — раз! — темно и другой мир».

 
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