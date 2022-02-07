Ирина Понаровская: «Алла Пугачева для меня деревня, несмотря на то, что живет в замке»

В автобиографическом издании под названием «Честно говоря» певица хлестко и жестко проходится по звездам шоу-бизнеса, не стесняясь в выражениях. Так, Садальский привел одну из цитат, посвященную Алле Пугачевой. «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — цитирует 68-летнюю Понаровскую актер.

Жесткий выпад исполнительницы хита «Рябиновые бусы» в сторону 72-летней Аллы Пугачевой не оставили без внимания в Сети. Поклонники разделились на два лагеря — одни хвалят Понаровскую за смелость, другие же говорят, что Примадонна не заслужила таких слов.

В спор вмешался даже Андрей Макаревич, который написал под постом Садальского: «Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них — про себя».

Отметим, что у Понаровской и Пугачевой многолетний конфликт, который вспыхнул с новой силой после интервью эстрадной дивы из Петербурга Ирине Шихман для YouTube-проекта «А поговорить?». Ирина Витальевна призналась, что их общение с Аллой было напряженным и сложным все эти годы. Певице не нравилось, как коллега подкалывала ее в телеэфирах: «Кто это? Кто эта красивая женщина? Ирочка! Понаровская!».

Эти выпады Ирина Витальевна переносила стойко только на публике, в душе у нее бушевала обида: «Была неприятная ситуация, со мной говорили как с эдакой слегка чокнутой: «Ой, а кто это? Ой, да что вы? Да не голубая ли кровь у вас? Иди к своим царям и прадедам!».