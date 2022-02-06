Бывший муж Меган Фокс снова станет отцом

Недавно в одной из фан-групп артиста в Instagram появились кадры, на которых Брайан Остин Грин обнимает округлившийся животик возлюбленной.

Для танцовщицы Шары Берджесс это будет первый ребенок. А вот актер станет отцом в пятый раз.

У артиста трое сыновей от Меган Фокс и еще один наследник от Ванессы Марсил.

Брайан не перестает тесно общаться с детьми, несмотря на расставания с их матерями. Новая подружка Грина считает возлюбленного прекрасным отцом. У танцовщицы нет сомнений, что он воспитает прекрасного человека из их общего ребенка.