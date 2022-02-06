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Бывший муж Меган Фокс снова станет отцом

Меган Фокс и Брайан Остин Грин ФОТО: Arroyo-OConnor / AFF-USA.com/AFF/PA Images

Исполнитель главной роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин вместе с избранницей Шарной Берджесс при помощи фотоссесии на Гавайских островах заявили о беременности танцовщицы, пишет Телепрограмма.

Недавно в одной из фан-групп артиста в Instagram появились кадры, на которых Брайан Остин Грин обнимает округлившийся животик возлюбленной.

Для танцовщицы Шары Берджесс это будет первый ребенок. А вот актер станет отцом в пятый раз.

У артиста трое сыновей от Меган Фокс и еще один наследник от Ванессы Марсил.

Брайан не перестает тесно общаться с детьми, несмотря на расставания с их матерями. Новая подружка Грина считает возлюбленного прекрасным отцом. У танцовщицы нет сомнений, что он воспитает прекрасного человека из их общего ребенка.

Напомним, раньше Брайн Остин Грин был женат на актрисе Меган Фокс.

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