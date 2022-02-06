Из сердца вон: какие женщины и почему обычно изменяют

Когда сказка заканчивается, а брак превращается в рутину, женщины нередко начинают поглядывать на других мужчин, причем зачастую сами боятся своих поступков и не могут их объяснить. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с 5-tv.ru разъяснил, что подталкивает представительниц слабого пола к неверности.

Эксперт отметил, что у этого поступка нет единой причины, однако зачастую мотивом к адюльтеру являются либо поиск новых впечатлений, либо отношений. Причем, по словам специалиста, мужчины более тяготеют к первой модели поведения, а женщины ко второй. Обобщив поведение большинства женщин, Кульгавчук привел собственную классификацию, но предупредил: каждый случай индивидуален.

Замужние без мужа

«В народе про такую ситуацию говорят „муж объелся груш“, то есть, иными словами, муж формальный есть, но он не принимает активного участия ни в эмоциональной, ни в сексуальной жизни женщины: это может быть сниженный эмоциональный интеллект, или же смещенные приоритеты на карьеру или же внимания хватает, но на других», — отметил специалист.

В результате такого поведения, считает эксперт, женщина ищет другого мужчину, который сможет помочь ей обрести недостающую эмоциональную и сексуальную связь. Однако такие женщины вовсе не планируют расходиться со своими супругами — напротив, они могут ценить своего партнера и уважать.

Искательницы приключений

В этой модели поведения, по мнению сексолога, мужчина хоть и представляет из себя интересную и перспективную творческую личность, однако женщине этого не хватает, и она ищет себе не менее интересных партнеров.

«Она сама напоминает яркую бабочку, которая садится с цветка на цветок», — добавил Кульгавчук.

Неуловимые мстительницы

Причина этой измены может скрываться не столько в поиске эмоциональной или сексуальной близости, сколько в желании отомстить своему партнеру. Однако порой женщины только ухудшают свое положение, жалея о содеянном.

«Далеко не все женщины признаются в этом, поэтому мероприятие имеет сомнительный смысл, но иногда тешит самолюбие. Такой вот хоккей! Желание сравнять счет, своего рода: один — один», — дополнил врач.

Хищницы

Такие женщины не ищут ни эмоций, ни впечатлений, ни телесной близости. Они используют секс, чтобы добиваться своих целей и манипулировать людьми. Нередко таким образом они помогают с продвижением по карьерной лестнице своему мужчине.