«Маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги»: МакSим рассказала об абьюзе со стороны экс-возлюбленного

Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной,