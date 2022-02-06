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Душераздирающая история расставания эстонца: вернулся из командировки чуть раньше, и вот чем всё закончилось…

Злой муж. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Иногда в эмоциональных жизненных ситуациях мы теряем самообладание, что может привести к расставанию с любимым человеком. Кто прав и кто виноват в том или ином случае? Решать вам. Эстонские мужчины откровенно рассказывают о своих самых запоминающихся расставаниях с девушками, которые они пережили.

24-летний Мартин (имя изменено): «Я встречался со своей бывшей девушкой более трех лет, последние 12 месяцев жили вместе в съемной квартире.

Какой-то вечер смотрели кино, и я услышал, будто чей-то телефон вибрирует у нас в спальне, но моя спутница жизни наотрез заявила, что ничего не слышит. Но этот странный звук всё никак не прекращался, я уже подумал, что просто схожу с ума. Ситуация казалась мне более чем странной, ведь что-то где-то вибрировало только по вечерам и только тогда, когда моя девушка была дома.

Как-то вечером я менял шторы в спальне, а девушка пошла в ванную, и тут я вновь услышал этот звук, напоминающий вибрацию телефона. В тот момент я решил, что найду источник звука и, наконец, выясню, откуда он доносится. Я остановился у шкафа, порылся в нем и моментально нашел то, что искал: старый кнопочный телефон, который был спрятан под рубашками и нижним бельем моей возлюбленной. В нем я обнаружил огромное количество сообщений и звонков от ее бывшего. Выяснилось, что она уже более трех месяцев мне с ним изменяла.

Я повел себя как настоящий мужчина, и признался ей в том, что нашел источник вибрации, и не просто нашел, но и прочитал его содержимое. Меня тут же обвинили во всех смертных грехах, в том, что я трогаю чужие вещи, но когда я начал собирать свои вещи и направился к выходу, даже последовали извинения. Но было уже слишком поздно, я ушел».

24-летний Оскар поведал свою историю, такого развития событий боятся многие представители сильного пола: «Среди прочего хлама у меня дома валяются штаны бывшей возлюбленной. История начинается так: я был в Амстердаме, рассчитывал, что вернусь домой на два дня позже, но получилось приехать быстрее. Я и раньше подозревал, что она мне изменяет, но как я могу кого-то обвинять в том, что невозможно доказать? И то верно.

Когда принял решение ехать домой раньше и не говорить ей об этом, я в глубине души надеялся, что измен в наших с ней отношениях всё же нет, еще я чертовски соскучился по ней, скорее хотелось увидеться вновь. Прилетел в Таллинн, первым делом сходил в магазин за продуктами, цветами, вином, невероятно хотелось приготовить нам вкусный ужин. Тихонько открыл дверь квартиры, из спальни слышалась музыка. В прихожей была темнота, а в спальне горел свет.

Они не слышали, как я снял с себя верхнюю одежду, отнес мешок с продуктами на кухню и распаковал цветы. Я сначала еще подумал, что она, скорее всего, смотрит фильм или сидит в компьютере. Я приготовился к сюрпризу и пошел в комнату. Уже на входе услышал чей-то голос, отличавшийся от голоса моей любимой. И тут я понял, что всё произошло именно так, как я предполагал.

Я с собой взял сковородку и с ноги открыл дверь. Сейчас я вам скажу так, как однажды в детстве сказали мои родители: то, чем они там в спальне занимались, - взрослое дело. Их испуганные лица навсегда останутся у меня в памяти. Они оба получили от меня сковородкой, а после этого впопыхах собирали с пола свою одежду и бежали к выходу обнаженными.

После этой истории я закрыл дверь на замок и с наслаждением смотрел в глазок, как они там на лестничной клетке одевались, а проходящие в этот момент соседи не могли поверить своим глазам. Дальше мой вечер прошел с вином за просмотром фильмов Netflix, на диване так и остались лежать ее джинсы. Они у меня были всё это время, в какой-то момент я даже думал поставить их в рамку и повесить на стену. Но этот план пока еще не сбылся».

«Выставка разбитых сердец»

Вас тоже выбило из колеи расставание с любимым человеком, и некоторые предметы, постоянно напоминают о нем, как будто сыплют соль на рану?

Пришло время избавиться от тяжелых воспоминаний. Пришло время сжечь его большой серый свитер, цепочку, украшенную небольшим колечком, которая должна была символизировать вечную любовь, фестивальный браслет, который напоминает вам о первом совместном походе на концерт…

В торговом центре Solaris собраны интересные истории о расставании жителей Эстонии, открыта целая выставка, чтобы помочь людям скорее избавиться от тяжелых воспоминаний и открыть сердце для новой любви. Эти истории были выбраны из числа тех, о которых повествует выставка.

Выставка открывается 7 февраля в торговом центре Solaris и будет доступна для посещения до 28 февраля.

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