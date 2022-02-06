Душераздирающая история расставания эстонца: вернулся из командировки чуть раньше, и вот чем всё закончилось…

24-летний Мартин (имя изменено): «Я встречался со своей бывшей девушкой более трех лет, последние 12 месяцев жили вместе в съемной квартире.

Какой-то вечер смотрели кино, и я услышал, будто чей-то телефон вибрирует у нас в спальне, но моя спутница жизни наотрез заявила, что ничего не слышит. Но этот странный звук всё никак не прекращался, я уже подумал, что просто схожу с ума. Ситуация казалась мне более чем странной, ведь что-то где-то вибрировало только по вечерам и только тогда, когда моя девушка была дома.

Как-то вечером я менял шторы в спальне, а девушка пошла в ванную, и тут я вновь услышал этот звук, напоминающий вибрацию телефона. В тот момент я решил, что найду источник звука и, наконец, выясню, откуда он доносится. Я остановился у шкафа, порылся в нем и моментально нашел то, что искал: старый кнопочный телефон, который был спрятан под рубашками и нижним бельем моей возлюбленной. В нем я обнаружил огромное количество сообщений и звонков от ее бывшего. Выяснилось, что она уже более трех месяцев мне с ним изменяла.

Я повел себя как настоящий мужчина, и признался ей в том, что нашел источник вибрации, и не просто нашел, но и прочитал его содержимое. Меня тут же обвинили во всех смертных грехах, в том, что я трогаю чужие вещи, но когда я начал собирать свои вещи и направился к выходу, даже последовали извинения. Но было уже слишком поздно, я ушел».

24-летний Оскар поведал свою историю, такого развития событий боятся многие представители сильного пола: «Среди прочего хлама у меня дома валяются штаны бывшей возлюбленной. История начинается так: я был в Амстердаме, рассчитывал, что вернусь домой на два дня позже, но получилось приехать быстрее. Я и раньше подозревал, что она мне изменяет, но как я могу кого-то обвинять в том, что невозможно доказать? И то верно.

Когда принял решение ехать домой раньше и не говорить ей об этом, я в глубине души надеялся, что измен в наших с ней отношениях всё же нет, еще я чертовски соскучился по ней, скорее хотелось увидеться вновь. Прилетел в Таллинн, первым делом сходил в магазин за продуктами, цветами, вином, невероятно хотелось приготовить нам вкусный ужин. Тихонько открыл дверь квартиры, из спальни слышалась музыка. В прихожей была темнота, а в спальне горел свет.