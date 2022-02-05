Вечером станут известны все финалисты Eesti Laul

Первых четырех финалистов определят по итогам телефонного голосования зрителей и оценок жюри, еще одного выберут зрители.

В жюри полуфиналов Eesti Laul входят: Алар Коткас, Inger, Рольф Роосалу, Таня Михайлова-Саар, Кадри Тали, Villemdrillem, Маргус Камлат, Мари-Лийс Мянник, Элина Борн, Михкель Маттисен и Марис Ярва.

Ведущие шоу: Маарья-Лийс Илус и Прийт Лоог, интервью у музыкантов берет Юри Поотсманн.

Начало трансляции в 19:30. В 21:00 выйдет выпуск «Актуальной камеры» и прямое включение из зала Saku Suurhall, в котором о происходящем за кулисами расскажут журналисты Хелери Алл и Юри Муттика.

Кроме выступлений участников конкурса, во втором полуфинале запланированы выступления гостей и жюри. Свои новые песни представят Villemdrillem и Laura.

Порядок выступления участников II полуфинала и номера для голосования:

1. Jyrise «Plaksuta»: 900 7001

2. Maian «Meeletu»: 900 7002

3. Boamadu «Mitte kauaks»: 900 7003

4. Эвелин Самуэль «Waterfall»: 900 7004

5. Black Velvet «Sandra»: 900 7005

6. Púr Múdd, Shira «Golden Shores»: 900 7006

7. Яагуп Туйск «Kui vaid»: 900 7007

8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany «What To Make Of This»: 900 7008

9. STEFAN «Hope»: 900 7009

10. Анна Салин: «Champion»: 900 7010

* Группа Minimal Wind ft. elisabeth tiffany из-за коронавируса на сцене не выступит, будет показан их конкурсный видеоклип.

Стоимость звонка 1.60 евро. Проголосовать можно также, отправив SMS-сообщение с номером понравившейся песни на номер 13013. Голосование откроется во время трансляции.

Из первого полуфинала в финал прошли Отт Лепланд («Aovalguses»), Андрей Зевакин и Грете Пайа («Mis nüüd saab»), Elysa («Fire»), Стиг Ряста («Interstellar») и Элина Нечаева («Remedy»).